Rusko a Čína zesilují špionáž v Arktidě. Kanada apeluje na NATO a zbrojí

  11:51aktualizováno  11:51
Rusko a Čína zesilují špionáž v arktickém regionu Kanady, cílí na vládu i soukromý sektor, řekl šéf kanadské zpravodajské služby (CSIS) Dan Rogers v každoročním projevu o hrozbách, kterým země čelí. Kanadská vláda plánuje zvýšit investice v regionu bohatém na kritické minerály. Vedle nových ledoborců zvažuje nákup asi desítky hlídkových ponorek.
Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová (12. listopadu 2025)

Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová (12. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Kanadské letouny CF-18 Hornet nad Cold Bay na Aljašce (15. června 2024)
Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)
Cvičení ruských výsadkářů na ostrově Kotělnyj v Arktidě
Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)
„Není překvapením, že CSIS pozoruje sběr kybernetických i nekybernetických informací, které cílí jak na vládu, tak na soukromý sektor v regionu,“ prohlásil ve čtvrtek Rogers.

Nepřátelské národy jsou podle něj v Arktidě stále troufalejší. Kanadská vláda minulý týden představila federální rozpočet, který vyčleňuje miliardu kanadských dolarů (14,8 miliardy Kč) na novou infrastrukturu v kanadské Arktidě, včetně výstavby nových letišť, přístavů a silnic.

Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová minulý týden řekla novinářům, že Severoatlantická aliance (NATO) „musí být organizací, která se nesoustředí pouze na východní křídlo, ale která také hledí na sever“.

Agenti CSIS letos překazili pokusy Ruska ilegálně nakoupit kanadské zboží a technologie, které chtělo použít ve válce proti Ukrajině, sdělil rovněž Rogers ve svém projevu. CSIS podle něj informovala několik kanadských firem, že společnosti, které chtěly nakoupit jejich zboží a předstíraly, že jsou z Evropy, byly ve skutečnosti napojené na ruské agenty. Kanadské firmy jim poté zboží odmítly prodat.

Čínští špioni usilují o verbování Kanaďanů s vojenskými znalostmi, uvedl Rogers. Kromě hrozeb ze strany Pekingu a Moskvy kanadská zpravodajská služba podle jejího šéfa zmařila potenciálně smrtící hrozby Íránu namířené proti íránským disidentům pobývajícím v Kanadě.

