Vojenská škola Saint-Jean-sur-Richelieu se po léta potýkala s nedostatkem lidí, kteří by se chtěli stát členy kanadských ozbrojených sil. V prosinci minulého roku ale mohla hrdě oznámit, že slavnostní přehlídky u příležitosti ukončení výcviku se nedávno zúčastnilo pět čet. 204 budoucích vojáků absolvovalo osm týdnů intenzivní přípravy pod vedením instruktorů.
„Letos jsme otevřeli 7 600 míst v základním výcviku, což je nejvíce, kolik jsme kdy měli,“ uvedl výcvikový velitel školy Marc Kieley. „Je to nejvyšší počet v poválečné historii kanadských sil po skončení studené války.“
Armáda eviduje vzestup zájmu celkově. „Počet přihlášek roste, protože Kanaďané chtějí sloužit,“ řekl ministr obrany David McGuinty. Uvedl, že za posledních osm měsíců vzrostl počet nových rekrutů do kanadských sil o 13 procent.
Ministr to přičítá globální nejistotě. „Velmi se angažují do projektu zvaného Kanada právě teď. Myslím si, že chtějí zajistit, že Kanada zůstane bezpečnou a suverénní zemí.“
Odklon od USA
Portál Politico dává rostoucí počet rekrutů do souvislosti s jednáním mocného a stále nevyzpytatelnějšího souseda. Americký prezident Donald Trump a někteří jeho příznivci naznačovali, že Kanada by se mohla stát „51. státem“ USA. Jeho administrativa postupuje vůči Kanadě velmi nepřátelsky, uvaluje vysoká cla či naznačuje, že znemožní výstavbu ekonomicky důležitého mostu Gordie Howe International Bridge spojujícího města Detroit a Windsor, potažmo stát Michigan a provincii Ontario.
Ottawa nedávno spustila novou strategii obranného průmyslu, jejímž cílem je vytvoření 125 tisíc pracovních míst. Kanadská vláda chce tímto způsobem podpořit domácí produkci a snížit závislost na vojenských zakázkách z USA.
Kanada hodlá vystavět více ubytovacích prostor na základnách, včetně těch nacházejících na severní hranici. Na ochranu Arktidy plánuje pořídit 12 ponorek, bojové stíhačky a nové válečné lodě. Reaguje tak na obavy Trumpa, že Kanada dostatečně nechrání severní část západní hemisféry, na kterou si USA činí nárok, proti Rusku a Číně.
Washington též opakovaně kritizuje Ottawu, že nevykládá na obranu dostatek prostředků. Kanada by měla v nadcházejících měsících splnit dosavadní cíl NATO ve výši dvou procent HDP na obranu. Zároveň se zavázala, že do roku 2035 dosáhne hranice pěti procent, na kterou se Severoamerická aliance dohodla minulý rok na Trumpův popud.
Větší důraz na obranné záležitosti se projevuje ve zvýšení platů vojáků, díky čemuž se armádě lépe daří lákat nové vojáky. Kanadský premiér Mark Carney v srpnu oznámil navýšení platů o 20 procent a další finanční benefity.
Ženy na vzestupu
Zřejmě i díky těmto pobídkám se mění složení těch, co se hlásí do služby. „Existuje rozšířená mylná představa, že většina lidí, kteří vstupují do armády, je ve věku mezi 18 a 22 lety,“ říká kapitán David White, instruktor z Saint-Jean-sur-Richelieu. „Je pravda, že převažují spíše mladší ročníky, nicméně mnoho uchazečů, které vídáme, je ve věku kolem třiceti, na konci třicítky, a dokonce vstupují i ve čtyřiceti letech.“
Do armády také ve větší míře vstupují ženy. Ozbrojené síly v letech 2024–2025 naverbovaly nejvyšší počet žen za poslední desetiletí, nyní tvoří přibližně 17 procent příslušníků armády. Armádní vedení by chtělo jejich podíl do roku 2026 zvýšit na 25 procent.
Snaží se jim tudíž i vyjít vstříc, například zavedením uniforem přímo pro ně, po třiceti letech od chvíle, kdy bylo ženám umožněno do armády vstupovat. Ženy si stěžovaly, že kvůli jednotným uniformám mají zranění a omezuje se jejich efektivnost.
„Myslím si, že kanadské síly pracovaly velmi tvrdě na tom, aby zlepšily svůj veřejný obraz a též svou rozmanitost,“ ocenila kroky armády nová vojínka, dvaadvacetiletá Erica Jerome-Valdeová. „Stala se vstřícnějším prostředím pro různé lidi.“