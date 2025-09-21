Kanada, Austrálie a Velká Británie uznaly oficiálně Stát Palestinu

Šéfka palestinské diplomacie mezitím uvedla, že uznání Palestiny dalšími státy zachovává možnost dvoustátního řešení a Palestinu přibližuje nezávislosti.
„Aby byla oživena naděje na mír pro Palestince i Izraelce a dvoustátní řešení, Spojené království dnes formálně uznává Stát Palestinu,“ uvedl v neděli britský premiér Keir Starmer v prohlášení, které zveřejnil na síti X.
Kanada jako první z velkých západních ekonomik ze skupiny G7 v neděli rovněž rozhodla o uznání Státu Palestina, chvíli před Starmerem to oznámil premiér Mark Carney.
Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že Austrálie uznává legitimní a dlouhodobé aspirace palestinského lidu na vlastní stát. Společné prohlášení všech tří lídrů premiéři zveřejnili na sociální síti X.
Spojené království nyní formálně uznává Stát Palestina navzdory hlasitému odporu ze strany USA a Izraele. Starmerovo oznámení následuje po oznámeních Kanady a Austrálie, což se jeví jako koordinovaná iniciativa zemí Commonwealthu.
Není to odměna pro Hamás, řekl Starmer
„Tváří v tvář rostoucí hrůze na Blízkém východě jednáme tak, abychom udrželi při životě možnost míru a dvoustátního řešení. To znamená bezpečný Izrael vedle životaschopného palestinského státu – v současné době nemáme ani jedno,“ říká Starmer na začátku videa zveřejněného krátce před zasedání Valného shromáždění OSN, která se bude konat příští týden v New Yorku.
Starmer ve videoprohlášení také uvedl, že v nadcházejících týdnech Británie uvalí sankce na další představitele palestinského hnutí Hamás, které označil za brutální teroristickou organizaci.
„Naše výzva k opravdovému dvoustátnímu řešení je přesným opakem jejich nenávistné vize,“ řekl v neděli na adresu Hamásu britský premiér. Zároveň upozornil, že toto řešení není odměnou pro Hamás, podle Starmera totiž znamená, že Hamás nemůže mít žádnou budoucnost, žádnou roli ve vládě i v oblasti bezpečnosti.
Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. V neděli se také očekává, že Stát Palestinu oficiálně uzná Portugalsko.
Domácí reakce
Česká republika nyní neplánuje uznat palestinský stát, uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí v reakci na uznání Austrálií či Británií. Dodalo, že ČR podporuje dvoustátní řešení konfliktu.