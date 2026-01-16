Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla

Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít historický přínos pro obě strany. Na úvod pátečního setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem to v Pekingu řekl kanadský premiér Mark Carney. Země se rozhodly posílit vztahy v reakci na cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Carney je prvním kanadským premiérem, který navštívil Čínu za posledních osm let. Po měsících diplomatického úsilí o uvolnění někdejšího napětí mezi oběma zeměmi je cílem jeho cesty obnovit vztahy s druhým největším obchodním partnerem Kanady po Spojených státech.

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu (16. ledna 2026)
„V době rozděleného světa je důležité zahájit toto nové strategické partnerství,“ řekl Carney Siovi. Obě země by se podle něj měly zaměřit na oblasti, z nichž mohou mít „historický přínos“, jako jsou zemědělství, agropotravinářství, energetika a finanční sektor.

„Věřím, že právě v těchto oblastech můžeme dosáhnout okamžitého a trvalého pokroku,“ dodal kanadský ministerský předseda.

Kanada se snaží posílit vztahy s druhou největší ekonomikou světa poté, co americký prezident Donald Trump uvalil cla na některé kanadské zboží a navrhl, aby se tento dávný spojenec stal 51. státem USA.

Také Čína, kterou citelně zasáhla Trumpova cla po jeho loňském návratu do Bílého domu, má zájem o spolupráci s Kanadou, členskou zemí skupiny G7, která byla tradičně ve sféře vlivu Spojených států.

Si v úvodu setkání mimo jiné prohlásil, že zdravé a stabilní kanadsko-čínské vztahy jsou v zájmu obou zemí i v zájmu míru a stability celého světa.

Po společném obědě by měl Carney v 16:00 tamního času (9:00 SEČ) hovořit s novináři, napsal server britské BBC. Ten čínskou cestu Carneyho, někdejšího guvernéra kanadské i britské centrální banky, označil za klíčovou diplomatickou návštěvu.

