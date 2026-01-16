Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla

Carney je prvním kanadským premiérem, který navštívil Čínu za posledních osm let. Po měsících diplomatického úsilí o uvolnění někdejšího napětí mezi oběma zeměmi je cílem jeho cesty obnovit vztahy s druhým největším obchodním partnerem Kanady po Spojených státech.
„V době rozděleného světa je důležité zahájit toto nové strategické partnerství,“ řekl Carney Siovi. Obě země by se podle něj měly zaměřit na oblasti, z nichž mohou mít „historický přínos“, jako jsou zemědělství, agropotravinářství, energetika a finanční sektor.
„Věřím, že právě v těchto oblastech můžeme dosáhnout okamžitého a trvalého pokroku,“ dodal kanadský ministerský předseda.
Kanada se snaží posílit vztahy s druhou největší ekonomikou světa poté, co americký prezident Donald Trump uvalil cla na některé kanadské zboží a navrhl, aby se tento dávný spojenec stal 51. státem USA.
Také Čína, kterou citelně zasáhla Trumpova cla po jeho loňském návratu do Bílého domu, má zájem o spolupráci s Kanadou, členskou zemí skupiny G7, která byla tradičně ve sféře vlivu Spojených států.
Si v úvodu setkání mimo jiné prohlásil, že zdravé a stabilní kanadsko-čínské vztahy jsou v zájmu obou zemí i v zájmu míru a stability celého světa.
Po společném obědě by měl Carney v 16:00 tamního času (9:00 SEČ) hovořit s novináři, napsal server britské BBC. Ten čínskou cestu Carneyho, někdejšího guvernéra kanadské i britské centrální banky, označil za klíčovou diplomatickou návštěvu.