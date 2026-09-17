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Kanada požádala o vstup do severoevropského obranného spolku JEF

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  7:08aktualizováno  7:08
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Kanadský premiér Mark Carney na tiskové konferenci 22. srpna 2026 po krachu...

Kanadský premiér Mark Carney na tiskové konferenci 22. srpna 2026 po krachu obchodních jednání s USA. | foto: Reuters

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Kanada požádala o členství ve Společných expedičních silách (JEF), vojenském uskupení vedeném Británií. Oznámil to ve středu úřad kanadského premiéra Marka Carneyho. Ten se při návštěvě Británie setkal s tamním premiérem Andym Burnhamem.

JEF je vojenským partnerstvím zaměřeným na rychlou reakci a expediční operace. Koalice sdružuje deset severoevropských států, které jsou členy NATO.

Carney a Burnham ve středu hovořili o výzvách a příležitostech, které představuje umělá inteligence (AI), a možnostech spolupráce v oblasti obranného průmyslu. Carneyho úřad zmínil mimo jiné britsko-italsko-japonský Globální bojový letecký program (GCAP), jehož cílem je vývoj bojového letounu šesté generace. Kanada se k projektu připojila letos v červenci jako pozorovatel.

Kanada, která je také členem NATO, podle Reuters usiluje o bližší vojenskou spolupráci s evropskými zeměmi v době, kdy se snaží snížit svou závislost na Spojených státech. Členy JEF jsou Británie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.

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