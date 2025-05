Král v úterý přečte v kanadském parlamentu „trůnní řeč“, kterou monarcha pronese přímo v Kanadě poprvé po téměř 50 letech. Očekává se, že bude obsahovat obhajobu suverenity Kanady a odmítne tvrzení, že by ji měly převzít Spojené státy.

Karel III. se také setká s komunitními skupinami, mezi nimiž se očekávají i zástupci kanadských komunit prvních národů, čímž se označuje skupina původních obyvatel Kanady. Krále přijme první kanadská generální guvernérka pro domorodé obyvatelstvo Mary Simonová.

Birtský královský pár zavítá do Kanady poprvé od chvíle, co Karel III. usedl na trůn. Cestu původně plánoval již loni, ale museli ji zrušit kvůli rakovině, kterou mu lékaři diagnostikovali.

Přečtením takzvané trůnní řeči král následuje svou matku, královnu Alžbětu II., která ji přednesla dvakrát v letech 1957 a 1977.

Vymezení se proti Trumpovým výrokům

Zahraniční média vnímají načasování návštěvy jako projev solidarity s Kanadou po Trumpových výzvách, aby se tato země stala 51. státem USA. Hrozba ze strany USA kromě jiného vedla některé podniky v Ottawě i jinde v Kanadě k vyvěšení projevů národní identity, například plakátů „hrdá Kanada“.

Carney při návštěvě Trumpa v Bílém domě na začátku tohoto měsíce zdůraznil, že Kanada „není na prodej“. Toto poselství bude pravděpodobně obsahovat i králův projev, který byl napsán na doporučení kanadské vlády.

Bývalý kanadský vysoký komisař ve Spojeném království Jeremy Kinsman uvedl, že toto poselství král rád předá. „Bude velmi pozitivně hodnotit kanadskou suverenitu. A osobně mohu říct, že je to něco, co král Karel oslaví tím, že to řekne, o tom nepochybuji,“ řekl Kinsman, který s králem pracoval jako diplomat v době, kdy byl princem z Walesu.

V projevu, který Karel III. přednese ve francouzštině a angličtině, bude představen politický program kanadské vlády podobně jako v králově projevu při státním otevření parlamentu ve Westminsteru. Očekává se však, že v něm zazní také slova potvrzující nezávislost Kanady – země sdružení Commonwealth a člena NATO.

V prohlášení před královskou návštěvou Carney uvedl: „Královský projev je velmi důležitý, je to historická pocta, která odpovídá váze naší doby.“

BBC píše, že královská návštěva bude do jisté míry diplomatickým balancováním na hraně. Král je oficiální hlavou státu Kanady i Spojeného království a ve své roli pomáhá udržovat dobré vztahy s USA, přičemž prezidentu Trumpovi zaslal vřelý osobní dopis s pozváním na státní návštěvu.

V Kanadě se od něj bude očekávat zcela jiné poselství, protože tamní vláda odmítá Trumpovy ambice ovládnout zemi. „Král má dlouholeté zkušenosti a velkou dovednost chodit v tomto diplomatickém světě. Vysoce si ho cení po celé zemi a napříč politickým spektrem, má dobré vztahy se světovými lídry, kteří chápou jeho jedinečné postavení,“ uvedl před návštěvou zdroj z prostředí královské rodiny.