Vzkaz Trumpovi. Chceme důvěryhodné spojence, řekl v Paříži nový premiér Kanady

„Kanada je nejevropštější z neevropských zemí,“ míní Carney. Nový šéf kanadské vlády, který se funkce ujal teprve v pátek, proto chce posílit spojenectví s evropskými státy. „Je důležitější než kdy jindy posilovat vazby se spolehlivými spojenci, jako je Francie. Musíme posílit spolupráci mezi našimi zeměmi, abychom zajistili vlastní bezpečnost, bezpečnost našich spojenců a bezpečnost celého světa,“ uvedl.

„Musíme posílit naše diplomatické vazby, abychom společně čelili čím dál nestabilnějšímu a nebezpečnějšímu světu,“ dodal po boku francouzského prezidenta. Oba státníci se před svou schůzkou v Elysejském paláci objevili před novináři, ale nepřijímali dotazy. To může podle agentury AP značit, že si Macron nechce pohněvat Trumpa tím, že by se postavil přímo na stranu Kanady.

Trump po lednovém návratu do Bílého domu opakovaně zpochybnil americké spojenecké závazky. Vůči Kanadě navíc uvalil dovozní cla, na což Ottawa odpověděla stejným krokem. Trump v minulosti rovněž opakovaně naznačoval, že Kanada by se měla stát 51. státem USA. To Carney v projevu při svém nástupu do úřadu striktně odmítl s tím, že se Kanada součástí USA nikdy nestane, neboť je zcela jinou zemí.

Kanadský premiér i francouzský prezident také zdůraznili, že chtějí spolupracovat na další podpoře Ukrajiny a evropské bezpečnosti, a to v době, kdy se staronový šéf Bílého domu mimo jiné snaží vyjednat mír na Ukrajině přímo s ruským vládcem Vladimirem Putinem.

„Oba jsme pro suverenitu a bezpečnost, což dokazuje naše neochvějná podpora Ukrajiny,“ řekl Carney. „Kanada bude vždy připravena zajistit bezpečnost Evropy,“ dodal. Současně ovšem vyjádřil přání udržovat co nejlepší vztahy se Spojenými státy.

Macron prohlásil, že Francie a Kanada jsou mírovými mocnostmi a od Ruska budou nadále požadovat jasné závazky pro udržení míru na Ukrajině v případě, že bude dojednán. Jejich země podle něj chtějí „pevný a trvalý mír s robustními zárukami, které ochrání Ukrajinu před jakoukoli novou ruskou agresí a zajistí bezpečnost celé Evropy“.

Macron na setkání s Carneyem reagoval také na cla, která Trump uvalil na Kanadu, když prohlásil, že obchod založený na mezinárodních pravidlech je účinnějším nástrojem k prosperitě než cla. Z Paříže Carney zamíří do Londýna, kde se setká s britským premiérem Keirem Starmerem a králem Karlem III.