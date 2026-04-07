Pohrozit po prohraných volbách stěhováním do Kanady bývalo tradičním americkým folklórem. Nyní už ale nejde o záchvat frustrace, protože cestu na sever otevřel nový kanadský zákon.
Kanada změnila pravidla pro zisk občanství podle původu. Až donedávna platil přísný limit, který umožňoval předat kanadské občanství dětem narozeným v zahraničí pouze v první generaci. V roce 2023 však ontarijský soud označil toto omezení za protiústavní.
Nová legislativa, známá jako zákon C-3, začala platit loni v prosinci. Každý, kdo nyní dokáže doložit přímou pokrevní linii ke kanadskému občanovi, ať už jde o rodiče, prarodiče nebo praprarodiče, má do Kanady otevřenou cestu.
Vzhledem k masivním historickým vlnám migrace z Kanady do Spojených států v 19. a 20. století koluje kanadská krev v žilách až několika milionům obyvatel USA.
Imigrační poradkyně Cassandra Fultzová pro CNN uvedla, že dříve zájem nespokojených voličů rychle opadl v řádu měsíců. Tentokrát je situace odlišná a poptávka stabilně roste, což je podle ní za 17 let praxe v oboru naprosto bezprecedentní.
Archivy v Québecu podle kanadské stanice CBC News hlásí extrémní nápor na vyhledávání dokumentů z minulosti. V předešlých letech během ledna a února vyřizovaly v průměru desítky žádostí z USA, letos se tyto počty vyšplhaly k tisícům.
Archiváři a právníci pod náporem
Fultzová uvádí, že jí měsíční počet amerických klientů stoupl z deseti na rovnou stovku. Úředníci v archivech musí ručně dohledávat staré křestní listy, záznamy o sňatcích i úmrtích, a to často přímo ve starých farních knihách. Komplikací mohou být například poangličtěná jména francouzských imigrantů, kdy se například z Pierra po přechodu hranic stal jednoduše Pete.
Obrovský zájem celý proces zpomaluje. Ve frontě na schválení momentálně čeká skoro 60 tisíc lidí a průměrná doba vyřízení žádosti z USA se protáhla na deset měsíců.
Američany podle tamních médií z domovů vyhání především hluboká společenská krize, nepříjemná politická polarizace a vyčerpávající kulturní války. Rachel Rabbová, Američanka smíšeného původu, se do USA dokonce odmítá vrátit kvůli strachu z rasově motivovaných útoků a protiimigrační politice. Sama věří, že život v domovské zemi je pro ni momentálně příliš nebezpečný.
Kanada kromě bezpečí nabízí i jeden z nejsilnějších pasů planety, který otevírá dveře do 182 zemí světa bez nutnosti víza. Dalším obrovským lákadlem je systém bezplatného či výrazně levnějšího zdravotnictví, v němž pacienti nečelí astronomickým účtům z amerických nemocnic.
Pro značnou část žadatelů tak zisk občanství nepředstavuje okamžitou příležitost k přestěhování, ale spíše příjemnou životní pojistku pro případ zhoršené situace ve Státech.