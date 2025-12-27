Kanada posílí podporu Ukrajiny. Poskytne jí více než 50 miliard korun

  21:53aktualizováno  21:53
Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou hospodářskou pomoc ve výši 2,5 miliardy amerických dolarů (zhruba 51 miliard korun). Uvedl to kanadský premiér Mark Carney, který se v sobotu sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jenž se v zemi zastavil před návštěvou Spojených států.
Kanadský premiér Carney se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (27. prosince 2025) | foto: Reuters

Kanadská pomoc Ukrajině umožní získat finanční prostředky od Mezinárodního měnového fondu (MMF), uvedl Carney.

Kanadský premiér označil ruské útoky na Kyjev z pátku na dnešek za barbarství. Zdůraznil, že jakákoli mírová dohoda bude vyžadovat, aby Rusko projevilo ochotu ke spolupráci.

„Máme prostředky a možnost (dosáhnout) spravedlivého a trvalého míru (na Ukrajině), ale vyžaduje to, aby Rusko bylo ochotné spolupracovat,“ uvedl Carney na krátké tiskové konferenci po boku Zelenského v Halifaxu. Šéf kanadské vlády také odsoudil „barbarství, jehož jsme byli dnes v noci svědky“ při ruských útocích na ukrajinské hlavní město.

Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž cílilo na energetickou a civilní infrastrukturu, uvedl dříve Zelenskyj. V Kyjevě a okolí se ocitlo bez elektřiny více než milion domácností, zraněných jsou desítky lidí. Dva lidé zahynuli.

Zelenskyj se má v neděli sejít s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě. Hlavním tématem jednání budou nedořešené otázky v plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.

