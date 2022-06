Kanada chce zcela zakázat prodej nových pistolí a revolverů. Stát vykoupí i nelegální útočné pušky

Je to dosud nejodvážnější krok v postupném omezování přístupu ke zbraním, k němuž se Trudeauova vláda zavázala po tragédii z roku 2020, kdy rukou střelce zemřelo 22 lidí. Odborníci však poukazují na to, že legislativa zacílená na legální vlastníky k zabránění podobným neštěstím nestačí. Většina zbraní z trestné činnosti byla totiž podle policie do Kanady dovezena nelegálně.

„Nadále už by nebylo možné nakupovat, prodávat, převážet či dovážet ruční zbraně nikde v Kanadě. Jinými slovy: uzavíráme trh se zbraněmi,“ představil včera Trudeau návrh zákona. Podle něj neexistuje důvod, proč by měl kdokoli vlastnit zbraň pro jiný účel než pro sportovní střelbu nebo lov.

V případě schválení by to znamenalo úplné zmražení legálního trhu s krátkými ručními zbraněmi. Zákon by také umožnil odebrat zbrojní průkaz například domácím násilníkům a dalším delikventům, posílil by pravomoci policie a zvýšil tresty za nelegální obchod. Vláda se též zavázala, že do konce roku začne od lidí vykupovat útočné pušky, jejichž prodej zakázala už před dvěma lety.

Zabránit dalším tragédiím

„Musíme předejít dalším tragédiím. Stačí se podívat za naši jižní hranici a je jasné, že pokud nebudeme okamžitě jednat, situace bude stále horší,“ prohlásil Trudeau. Narážel tím na případy, kdy 14. května v supermarketu v Buffalu v americkém státě New York 18letý mladík zastřelil deset lidí a pár dní nato ve škole v texaském Uvalde stejně starý pachatel zabil 19 dětí a dvě učitelky.

V Kanadě se poslední případ podobného rozsahu udál v dubnu 2020. Gabriel Wortman vyzbrojený poloautomatickými zbraněmi postřílel v Novém Skotsku 22 lidí, včetně těhotné ženy. Jen několik dní po nejtragičtější střelbě v dějinách země Trudeau oznámil okamžitý zákaz asi 1500 modelů útočných zbraní a přislíbil další přitvrzení zákonů.

Vyšetřování později ukázalo, že Wortman neměl zbrojní licenci a že dvě ze zbraní, které u něj policie našla, pocházely z nezákonného dovozu ze Spojených států. Čili legálně by je neměl mít šanci získat ani na jedné straně hranice.

Zákon má šanci projít

A právě na to narážejí kritici, ale i někteří zastánci další regulace zbraní. Podle nich je v systému stále příliš mnoho mezer. „Nepotřebujete jen zákon, který vám řekne, jaké zbraně a střelivo můžete vlastnit. Potřebujete také instituce, které budou mít možnost vzdělávat a zasahovat,“ citoval britský deník The Guardian aktivistu Kena Price, jehož dcera byla před několika lety zraněna při útoku střelce.

Kanadská policie předpokládá, že většina střelných zbraní, s nimiž se v zemi páchá trestná činnost, pochází ze Spojených států. Podle Franka Cormiera, kriminalisty a sociologa z univerzity v Manitobě, však přesné údaje chybí. „Nevíme, kolik jich bylo odtamtud nelegálně dovezeno,“ konstatoval.

Podle průzkumu ženevského Graduate Institute of International and Development Studies jsou USA jedinou zemí na světě, kde je mezi lidmi více střelných zbraní než samotných obyvatel – zhruba 1,2 zbraně na hlavu. V Kanadě, kde je celkem běžný lov jako obživa či koníček, připadá jedna střelná zbraň zhruba na tři osoby.

Zákon naráží na odpor konzervativců. V parlamentu, kde mají Trudeauovi liberálové menšinu, by ale mohl projít s podporou levicové Nové demokratické strany.