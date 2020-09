Kanada spouští jako první testování na covid kloktáním. V Česku by se podle Prymuly mohlo začít používat v říjnu

Britská Kolumbie/Praha Kanadská provincie Britská Kolumbie je prvním místem na světě, kde začal fungovat nový způsob testování na koronavirus - kloktání. Metoda je jednodušší na administraci i provedení, proto umožňuje uskutečnit mnohem více testů než současný způsob, kdy se přítomnost viru zjišťuje výtěrem z nosohltanu.

Epidemiolog Roman Prymula, který nahradí ve funkci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), jenž v pondělí oznámil svou rezignaci, si od této metody slibuje řešení problému zahlcených kapacit testovacích center v Česku a myslí si, že může přinést výrazné zvětšení počtů testů za den.



V Kanadě vyvinuli nový způsob testování v ideální dobu, jelikož za poslední měsíc se přírůstky počtu nakažených zdvojnásobily. Nová metoda se zatím bude používat u dětí a mladistvých ve věku od 4 do 19 let, píše CNN.

Kanadští experti cílí na tuto věkovou skupinu z toho důvodu, že se podle posledních průzkumů ukázala jako největší přenašeč viru. Příznaky se u ní vůbec nemusí projevit, a přesto může virus šířit do populace. Tomu chce kanadská hygiena předejít, zároveň má v úmyslu udržet školy v běžném provozu. Proto chystá plošné testování zmíněné věkové skupiny.

Kanadské laboratoře poslední měsíce prováděly zkoušky metody kloktání a ukázalo se, že ve všech případech generuje stejné výsledky jako tradiční výtěr z nosohltanu. Nový způsob testování by se měl postupem času začít používat i pro dospělou populaci.

Metoda funguje tak, že pacient dostane slané kloktadlo s vodou. S ním si po dobu 30 vteřin vypláchne pusu, vzorek vyplivne do připravené nádoby a tu odevzdá do laboratoře. Tam test vyhodnotí a zašlou pacientovi výsledky. Testovat se může každý sám doma, následně pak vzorek donese na odběrové místo.

Takový způsob testování je pro pacienta pohodlnější, mimo to značně zrychlí celý proces, jelikož testy nemusí provádět odborníci v odběrových místech. Tak by se mělo zamezit zahlcení systému a uvolní se kapacity na zpracování většího množství testů.

Češi budou ‚kloktat‘ od řijna

V rozhovoru pro Lidovky.cz o tomto způsobu testování mluvil i Roman Prymula. Uvedl, že kloktání je spolehlivá metoda, na jejímž vývoji se pracuje i v České republice.

Tzv. Lamp-testy jsou podle Prymuly o polovinu levnější, mohly by dokonce zdvojnásobit počet testů za den a urychlit celý proces, jelikož výsledek testu bude známý za 45 minut.

Nový způsob testování kloktáním by mohl být v České republice spuštěn na začátku října. Měl by být dostupný na všech testovacích místech a mohl by v výrazně pomoci testovat větší počet lidí.