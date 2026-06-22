V Montrealu se střílelo. Na místě jsou tři mrtví včetně podezřelého

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  20:34aktualizováno  20:44
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Střelba ve čtvrti Côte-des-Neiges v Montrealu si vyžádala tři mrtvé: policistu, civilistu a podezřelého, píše zpravodajský web kanadské stanice CBC. Další dva policisté a civilista byli podle policie zraněni. Tamní policie svolává mimořádnou tiskovou konferenci.

Policie zároveň obyvatele vyzvala, aby se místu střelby vyhýbali a oznámila, že brzy sdělí podrobnosti na tiskové konferenci.

Podezřelého policie podle svého prohlášení „neutralizovala“. Dříve uvedla, že je ozbrojený a nebezpečný.

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Kanadští policisté na místě činu. (31. března 2023)
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