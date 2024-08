Ať Trudeau následuje Bidena a odstoupí, ozývá se zevnitř jeho strany

Irene Fungová z Mississaugy je voličkou Liberálů a děsí se nástupu konzervativců k moci, jak naznačují průzkumy veřejného mínění. Má obavy, že konzervativní lídr Pierre Poilievre oslabí kanadskou zelenou politiku, což povede ke zhoršení požárů a záplav v zemi.

Vidí jediný způsob, jakým Poilievremu čelit: stejně, jako to udělal americký demokratický prezident Joe Biden. Tedy odstoupením a přenecháním prostoru pro novou krev.

„S propastným a pravděpodobně nezvratným výsledkem v průzkumech veřejného mínění pan Trudeau pravděpodobně prohraje příští volby. Myslím, že by měl následovat čestného příkladu Joea Bidena a předat pochodeň jinému schopnému vůdci. Tím by zachoval svůj odkaz a uchránil nás před extremistickou politikou Poilievrovy vlády. Pan Trudeau by to měl udělat dříve, než bude pozdě, a zachránit svou stranu i zemi,“ napsala v dopisech čtenářů portálu The Globe and Mail.

Trudeau po devět let dominoval kanadské politice. Liberály, kteří byli na začátku jeho působení v rozkladu, sjednotil a přivedl k volebním vítězstvím. Současná vysoká inflace, drahé bydlení a jeho nedostupnost ale u řady Kanaďanů vyvolávají nespokojenost s vládou Trudeauovy strany. Panují pochybnosti okolo schopnosti premiéra svůj úřad obhájit.

Nejde přitom jen o průzkumy volebních preferencí, v nichž vedou konzervativci o dvacet procentních bodů. V červnových doplňovacích volbách v okrsku města Toronto liberálové prohráli. Město je přitom jejich tradiční bašta, kterou pohodlně ovládali od roku 1993. List The Washington Post podotýká, že jde o podobnou prohru, jako kdyby demokraté prohráli na Manhattanu nebo Republikáni v Colorado Springs.

Parlamentní volby budou až v říjnu příštího roku. Ale už nyní je Trudeau pod tlakem, aby odstoupil. Požadují to například liberální poslanec Wayne Long, bývalá ministryně pro životní prostředí Catherine McKennaová či bývalá guvernérka Britské Columbie Christy Clarková. Liberální stratég Andrew Perez, jeden z prvních liberálů, který vyzval premiéra k rezignaci, přímo řekl, že strana by se měla „inspirovat“ od amerických demokratů a Bidena.

Stanice CBC poukazuje na jistý paradox, že sám Trudeau k Bidenově odstoupení uvedl, že šéf Bílého domu je „velký muž, jehož všechny činy řídí láska pro svou zemi“. Podle CBC tím nepříliš subtilně naznačil, že souhlasí s Bidenovým odstoupením s cílem neposkytnout Trumpovi snadné vítězství ve volbách. A přirozeně se nabízí otázka, zda by on neměl učinit totéž.

Jiné politické klima než v USA

I když oba progresivní lídři čelí nespokojenosti svých voličů i stranických kolegů, mají i své významné odlišnosti. Trudeau je výrazně mladší než Biden a stále plný sil. A vzpoura vůči němu je mnohem tišší oproti tomu, čemu čelil americký prezident po své katastrofické televizní debatě.

Trudeau sám dal jasně najevo, že ustoupit nehodlá. „Chci, aby bylo jasné, že slyším obavy a frustraci lidí,“ řekl Trudeau po doplňovacích volbách. „Není to snadná doba a je jasné, že já i celý můj liberální tým máme před sebou ještě mnoho práce, abychom dosáhli hmatatelného a skutečného pokroku, který Kanaďané v celé zemi uvidí a pocítí.“

CBC též dodává, že na rozdíl od amerických voleb nikdo ty kanadské nevnímá jako existenční zápas o demokracii. Naléhavost, kterou cítili američtí demokraté, tak kanadští liberálové zatím nesdílejí.

To se zřejmě promítá v jejich pomalých reakcích. Trudeauova strana se pokouší vykreslit Poilievreho jako kanadského Trumpa, ale bez většího efektu. „Myslím, že liberálové možná propásli příležitost definovat ho jako nebezpečného, jako někoho, kdo je za hranicemi toho, co je v kanadské politice přijatelné,“ poukazuje politoložka Lisa Youngová z Univerzity v Calgary.

A zatímco Trumpovi vyvstal nový aktivní soupeř v podobě viceprezidenty Kamaly Harrisové, u liberálů není jasné, kdo by se mohl místo Trudeaua Poilievreovi postavit. Spekuluje se o možnosti, že jej nahradí vicepremiérka a ministryně financí Chrystia Freelandová, ministr pro veřejnou bezpečnost Dominic LeBlanc, ministryně zahraničí Melanie Jolyová či bývalý guvernér kanadské národní banky Mark Carney.

I kdyby Trudeaua někdo nahradil, je otázka, zda to bude stačit. „Liberálové jsou vnímáni jako strana Justina Trudeaua,“ podotýká Youngová. „Je opravdu těžké si představit, že by přišel někdo jiný a dokázal stranu a vládu smysluplně redefinovat v čase, který zbývá do příštích voleb.“