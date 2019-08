Kanadská policie eskortovala věřící z kostela. Kvůli modlitbě za Hongkong je ‚zastrašoval‘ pročínský dav

„Modlili jsme se za lidská práva. Za svobodu a demokracii v Hongkongu,“ popsal nedělní odpoledne pro South China Morning Post Chris Chiu. Společně s dalšími lidmi byl v jednom z vancouverských kostelů.



Když po přibližně hodinu trvající modlitbě chtěli věřící opustit kostel, zjistili, že budovu obstoupil dav více než stovky pročínských demonstrantů. Dostali strach.

Group photo at the end of the protest, as the Mainland Chinese group surrounded a church where pro-Hong Kong democracy protesters went after the protest outside the Vancouver PRC consulate. Hong Kongers were given a police escort. #vanpoli #bcpoli #cdnpoli #vanRE #FreeHongKong pic.twitter.com/p78Xaf3vEF