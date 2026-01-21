„Tato fikce byla užitečná, tato dohoda už nefunguje,“ řekl Carney. Aby se menší státy vyhnuly podrobení velmocemi, které jednají ve vlastním zájmu, měly by uzavřít nové strategické aliance a vybojovat si ekonomickou kontrolu nad svou budoucností.
„Ve světovém řádu není vše ztraceno,“ doplnil. Dále vyzval středně velké mocnosti, aby se spojily a vybudovaly něco většího, lepšího, silnějšího a spravedlivějšího.
Carney během projevu připomněl politickou esej prvního postkomunistického prezidenta Československa Václava Havla Moc bezmocných z roku 1978.
„Chápeme, že tato zlomenina vyžaduje více než jen přizpůsobení. Vyžaduje upřímnost ohledně světa takového, jaký je. Sundáváme ceduli z okna,“ řekl premiér.
Jeho výrok odkazuje na ústřední metaforu Havlova eseje, v níž zelinář každé ráno umísťuje do výlohy slogan „Proletáři všech zemí, spojte se!“. Ačkoli sám komunistické ideologii nevěří, chce se vyhnout problémům a dělat to, co dělají ostatní.
Carney se ve své politice snaží najít rovnováhu mezi potřebou stát při evropských spojencích, kteří čelí útoku na svou suverenitu v podobě Trumpových hrozeb kvůli anexi Grónska, a zároveň neprovokovat nevyzpytatelného prezidenta před letošním přezkumem dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, v níž jsou v sázce miliardy dolarů.
„Kanada byla mezi prvními, kdo zaslechl varovný signál, což nás vedlo k zásadní změně naší strategické pozice,“ uvedl Carney ve svém úterním projevu, kde narážel na obchodní válku amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Kanadě.
Jeho vystoupení na Světovém ekonomickém fóru navazuje na jeho přelomové prohlášení, že tradiční vztah Kanady s USA je u konce. Zatímco Kanada podle jeho slov potřebuje posílit svou vlastní ekonomiku, bude čelit dni, kdy bude muset vést k vytvoření „stejně smýšlejícího“ nového světového řádu zemí, který bude vylučovat USA, což Carney označil za tragédii i novou realitu.