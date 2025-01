Kanadský premiér Justin Trudeau po dlouhém tlaku oznámil rezignaci

Trudeau uvedl, že své rozhodnutí řešil se svou rodinou, jejíž podpora pro něj byla určující během jeho let působení ve funkci kanadského předsedy vlády. „Mám v úmyslu rezignovat jako předseda strany, jako premiér poté, co si strana vybere nového lídra,“ řekl novinářům.

Kanadský premiér na tiskové konferenci uvedl, že je „bojovník“ a že mu „velmi záleží na obyvatelích Kanady“. Připustil, že jeho vláda se potýká s problémy v parlamentu a politickými spory. „Je mi jasné, že s vnitřními (politickými) boji já nemůžu být ten, který ponese liberální standartu do příštích voleb,“ řekl.

Podle Trudeaua bude zasedání kanadského parlamentu do 24. března přerušeno, dokud nebude zvolen nový vůdce. Jeden ze zdrojů kanadskému listu The Globe and Mail řekl, že premiér hovořil s ministrem financí Dominikem LeBlankem o tom, zda by byl ochoten převzít roli dočasného lídra strany a ministerského předsedy.

Spor s vlivnou ministryní

Trudeau, jehož nepopularita narostla po řadě problémů, včetně prudce rostoucích cen potravin a nákladů bydlení, se v posledních týdnech veřejně nevyjadřoval. A to navzdory sílícímu tlaku na to, aby odstoupil po náhlé rezignaci jeho ministryně financí Chrystie Freelandové v polovině prosince.

Freelandová se s premiérem neshodla na rozpočtu na příští rok. Navrhovala, aby se Kanada úspornějšími rozpočtovými opatřeními připravila na vládu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozí zavedením cel. Bývalá vicepremiérka byla považována za blízkou Trudeauovu spojenkyni a její odchod byl tudíž velmi šokující. Podle pozorovatelů naznačil hloubku vnitřních problémů sužujících Trudeauovu vládu.

Bývalá ministryně varovala, že je třeba brát Trumpovu ekonomickou politiku jako vážnou hrozbu. Zkritizovala premiérovy návrhy dočasných daňových úlev a další výdajové opatření jako „nákladné politické triky“, kterými se snažil získat podporu veřejnosti, ale kvůli nimž nemohla Freelandová dostát svým rozpočtovým cílům.

Odchod ve stínu porážky

„Jeho dlouhé mlčení po tomto politickém dramatu vypovídá o slabosti jeho současné pozice,“ citovala agentura AP kanadského politologa Daniela Bélanda.

Trudeau převzal vedení Liberální strany v roce 2013, kdy byli liberálové v nesnázích a v parlamentních volbách obsadili poprvé až třetí místo.

Trudeauův odchod by stranu zanechal bez řádného lídra v době, kdy průzkumy liberálům předvídají volební porážku od konzervativců. Příští parlamentní volby se přitom musí konat nejpozději letos na konci října.

Rezignace Trudeaua by pravděpodobně podnítila volání po urychlených volbách, aby se vláda mohla v příštích čtyřech letech vypořádávat s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenala dříve agentura Reuters.