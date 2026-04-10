Na Kanárských ostrovech se zřítil autobus s turisty ze svahu, jeden člověk zemřel

Autor: ,
  18:35
Na jednom ze španělských Kanárských ostrovů v pátek odpoledne havaroval autobus s turisty. Jeden člověk zemřel a 14 dalších osob utrpělo zranění, tři z nich vážná. Informují o tom místní média, podle nichž autobus vezl turisty z Británie.

Nehoda se stala kolem 13:15 místního času (14:15 SELČ) na ostrově La Gomera nedaleko jeho hlavního města. Autobus společnosti Gomera Tours při průjezdu zatáčkou sjel ze silnice a zřítil se ze svahu.

Na fotografiích na sociálních sítích, které pořídili záchranáři, je vidět autobus převrácený na bok několik metrů pod silnicí.

Na místo dorazila řada sanitek, hasičů a místní policie. S transportem zraněných pomáhal vrtulník.

Podle místních médií bylo v autobuse kromě řidiče 23 dospělých Britů a tři nezletilí. Příčina nehody zatím není známá.

Kanárské ostrovy, kde panuje slunečné počasí po celý rok, jsou velmi oblíbenou turistickou destinací. Mají zhruba 2,2 milionu obyvatel a loni je navštívilo asi 15,7 milionu turistů, napsala dnes agentura AFP.

Vstoupit do diskuse

Na Kanárských ostrovech se zřítil autobus s turisty ze svahu, jeden člověk zemřel

Úhel pohledu

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Výběr z tisku

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.