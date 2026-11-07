Kanárský ostrov čelí náporu migrantů. Vyhlásil stav nouze, prosí o pomoc

V dekretu o vyhlášení stavu nouze vedení ostrova El Hierro žádá regionální vládu Kanárských ostrovů i španělskou vládu o více pracovníků zásahových jednotek, včetně lidí pro pobřežní stráž, dále o další zdravotníky či pracovníky Červeného kříže, aby bylo zajištěno střídání vyčerpaných pracovníků těchto složek kvůli migrační vlně.
Vedení ostrova El Hierro, který má asi 12 tisíc obyvatel, se také snaží dojednat, aby část migrantů převzaly další z Kanárských ostrovů s větší kapacitou přijímacích středisek.
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo na Kanárské ostrovy od začátku letošního roku do konce října na 13 300 migrantů, což je více než třetina celkového počtu letošní migrační vlny do Španělska. Do celé země dorazilo od ledna do října podle UNHCR na 33 tisíc lidí, kteří prchají z Afriky kvůli ozbrojeným konfliktům a špatné ekonomické situaci.
Španělsko zažilo letos koncem července bezprecedentní migrační vlnu v jednom ze svých dvou autonomních měst v Africe - v Ceutě, kam za jeden den připlavalo či přešlo hranici z Maroka na 75 tisíc lidí. Drtivá většina z nich se vrátila zpět dobrovolně během několika následujících dnů, doteď tam ale zůstává asi 10 tisíc migrantů.
Migrační krize v Ceutě spolu se zářijovými demonstracemi v Madridu a dalších městech kvůli bytové krizi vedla k tomu, že španělský premiér Pedro Sánchez začátkem října oznámil předčasné volby. Konat se budou 29. listopadu; v řádném termínu měly být parlamentní volby příští rok.