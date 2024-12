Úřady kvůli erupci sopky na Filipínách evakuovaly na 90 tisíc lidí

Zatím nejsou informace o zraněných či větších škodách, zrušeno bylo několik letů.

Sopka v centrální části východoasijského souostroví v pondělí při necelé čtyři minuty trvající erupci vychrlila horký oblak dýmu, popela a kamení. Po doporučení vulkanologů nechaly úřady evakuovat lidi z obcí ležících pod jejími západními a jižními svahy. Z města La Castellana muselo odejít do bezpečné vzdálenosti od sopky 47 000 lidí.

Kanlaon leží v provincii Negros Occidental v centrální části asijského souostroví a je to jedna ze dvou desítek aktivních sopek na Filipínách. Sopečný popel se dostal až do oblasti vzdálené 200 kilometrů v provincii Antique. Letecké společnosti zrušily šest vnitrostátních a jeden mezinárodní let, několik dalších odklonily dále od zasažené oblasti.

Podle agentur je Kanlaon jedním z nejaktivnějších filipínských vulkánů. Od roku 1866 u něj byla zaznamenána erupce více než čtyřicetkrát.

Filipíny se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou proto poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce. Exploze sopky Pinatubo v roce 1991 zabila při jedné z největších sopečných erupcí ve 20. století stovky lidí.