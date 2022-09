Říkat v češtině králi Charles III. není správně, míní jazykovědec Oliva. Chyběli by mu předchůdci

Lidovky.cz: Je v češtině správně Charles III., nebo Karel III.?

Je zvykem, že jména významných panovníků vždy překládáme. Jedná se o tradici ze středověku, kdy u jmen význačných panovníků, pokud je to možné, užíváme českou variantu. Já bych byl rozhodně pro překládání, tedy pro Karla. Například říkáme Vilém Dobyvatel, a nikoliv William Dobyvatel.

Kdybychom pak nového britského krále nazývali Charlesem III., tak by to postrádalo jistou logiku, protože samotný překlad „princ Charles“ nebyl přesný. Správně se mu mělo říkat „kníže Karel“.

Navíc i jeho předchůdci se v češtině jmenovali Karel I. nebo II. Pokud bychom ho tedy pojmenovali „Charles III.“, tak by to také nebylo správné, protože pro nás před ním žádný Charles nepanoval, a tudíž by nemohl být třetí. Jména panovníků tedy překládáme také proto, aby vše bylo přehledné.

Lidovky.cz: Hlavní roli hraje okamžik nástupu na trůn?

Ano, ctí se ta téměř tisíciletá tradice češtiny a samozřejmě to pojmenování se s nástupem na trůn mění a překládá.

Lidovky.cz: Správně by se tedy mělo mělo psát Karel III.?

Ano. Ostatně jsme také psali Alžběta II., a nikoliv Elizabeth II.

Lidovky.cz: A co papežové?

U nich je to vidět ještě lépe. Ti totiž přijímají úplně jiné jméno, které se stejně jako u významných panovníků překládá.

Lidovky.cz: Hraje v pojmenování roli také rodová linie?

Myslím si, že to nehraje žádnou roli. A už vůbec ne v tom, jak se to má uvádět česky.

Lidovky.cz: Překládají jména panovníků i ostatní národy?

Ano, je to běžná věc.

Lidovky.cz: Jména princů a princezen tedy nepřekládáme?

Ano a nejen jejich. Například jméno spisovatele Williama Shakespeara také nebylo přeloženo.