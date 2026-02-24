Smrt šéfa kartelu vyvolala násilí. Mexiko nasadilo 10 tisíc vojáků k potlačení střetů

Devětapadesátiletý Oseguera Cervantes, přezdívaný El Mencho, byl hlavou nejrychleji rostoucí kriminální sítě v Mexiku. Ta je proslulá pašováním fentanylu, metamfetaminu a kokainu do Spojených států, a útoky na vládní činitele, kteří se jí postavili.
Mexické ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že El Mencho byl zraněn při armádní operaci v obci Tapalpa ve státě Jalisco a že zemřel při leteckém transportu do metropole.
V Mexiku následně vypukly násilnosti, za kterými stojí stoupenci kartelu. České ministerstvo zahraničí mezitím doporučilo českým občanům, aby se vyhýbali cestám zejména do mexických států Jalisco, Michoacán a Guanajuato.
Úřady hlásí násilnosti z 20 ze 32 mexických států. Nejzasaženější je Jalisco, jehož hlavní město Guadalajara bude v létě hostit zápasy mistrovství světa ve fotbale. AFP uvedla, že do tohoto státu armáda vyslala dalších 2500 vojáků, čímž se od neděle počet nasazených jednotek zvýšil na 10 tisíc.
Kartel Jalisco nová generace začal působit v roce 2009 a je jednou z nejmocnějších zločineckých organizací v Mexiku. Patří k nejagresivnějším kartelům, na bezpečnostní složky mimo jiné shazuje výbušniny pomocí dronů a nastražuje proti nim miny.