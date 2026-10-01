Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tajné služby varovaly Kasparova před atentátem. Nebudu se skrývat, vzkázal

Autor: ,
  9:27aktualizováno  9:27
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruský šachový velmistr a bývalý mistr světa Garry Kasparov přijel do Brna, aby...

Ruský šachový velmistr a bývalý mistr světa Garry Kasparov přijel do Brna, aby oficiálně otevřel moderní kanceláře české antivirové společnosti Avast. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

„Šachová legenda Garry Kasparov si v Brně s hosty povídal při světle svíček,“...
Šachoví velmistři Garri Kasparov a Judit Polgár na Raw Chess Challenge v New...
Ruský šachový velmistr a bývalý mistr světa Garry Kasparov přijel do Brna, aby...
Ruský šachový velmistr a bývalý mistr světa Garry Kasparov přijel do Brna, aby...
15 fotografií
Americké a litevské tajné služby varovaly předního kritika Kremlu a šachového velmistra Garryho Kasparova před možným ohrožením života a doporučily mu přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Varování obdržel i jeho spolupracovník Ivan Tjutrin, se kterým spoluzakládal opoziční konferenční platformu Fórum svobodného Ruska. Kasparov uvedl, že se před diktátorským režimem ruského prezidenta Vladimira Putina nehodlá skrývat.

„Dnešní zprávu zmiňující mě a mého dlouholetého společníka a spoluzakladatele Fóra svobodného Ruska Ivana Tjutrina jako cíle určené k zavraždění nelze označit jako překvapení, i tak to ale představuje šok,“ napsal v noci na čtvrtek Kasparov na sociální síti X. Reagoval tak na čtvrteční zprávu nezávislého ruského portálu The Moscow Times o tom, že ruští agenti chtěli v létě v USA zavraždit opoziční představitele Kasparova a Ilju Ponomarjova, který ještě jako poslanec ruského parlamentu jako jediný hlasoval v roce 2014 proti anexi ukrajinského autonomního poloostrova Krym.

Kasparov ve svém vyjádření, které zveřejnil krátce před půlnocí v noci na čvrtek, uvádí, že mu s Tjutrinem nebylo výslovně řečeno, že byli ve zmíněné kauze cílem vražd. „Tajné služby v Litvě a v USA nás ale varovaly, že naše životy jsou v ohrožení a že bychom měli přijmout preventivní opatření, což jsem udělal a budu nadále činit,“ napsal Kasparov.

Kasparov, který je nyní ve Štrasburku, dodal, že nehodlá svou opoziční činnost zastavit a že se nebude ani skrývat. „Věřím, že nejlepší obranou je dobrý útok,“ řekl. Dodal, že si je vědom toho, že on i jeho rodina nebudou v bezpečí, dokud bude v Rusku u moci Putin, jehož režim označil za vraždící diktaturu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.