Katar chystá demokratický pokus. Emír dá prostor většímu zapojení občanů

DAUHÁ/PRAHA Malý, ale bohatý a vlivný emirát v Perském zálivu příští rok možná udělá první krok v odklonu od absolutistické vlády. Na cestě je i usmíření s okolními arabskými zeměmi.

„Je to důležitý krok k tomu, aby legislativní proces probíhal s větším zapojením občanů – a to při zachování našich tradic.“ Nedávná slova Tamíma al-Sáního, katarského emíra a dosud prakticky neomezeného vládce země, signalizují po mnoha letech první větší změnu v politickém systému jedné z nejbohatších zemí světa.

„Větší zapojení občanů“ má podle emíra znamenat to, že dvě třetiny z pětačtyřicetičlenného sboru poradců (šúrá) by měli na podzim roku 2021 zvolit katarští občané. Zbylých patnáct členů šúry by i nadále jmenoval sám emír. Ohlášeny jsou i další změny, sbor poradců by měl nově právo mj. odvolávat ministry, schvalovat rozpočet či navrhovat zákony. Všechny tyto pravomoci jsou dosud vyhrazeny emírovi, který tak stát řídí jako skutečný absolutní vládce: v zemi neexistuje parlament, politické strany jsou přímo zakázány.

Kritici ovšem namítají, že i tento drobný posun k větší demokracii v Kataru má mnohaleté zpoždění – zapojení obyvatel do volby poradního sboru totiž předpokládá ústava, jež je v platnosti již od roku 2005. Jiní namítají, že kosmetická změna má za cíl pouze vylepšit fasádu emirátu před světovým šampionátem ve fotbale, který má Katar hostit na podzim roku 2022. Volit bude navíc podle všeho moci jen malá část obyvatelstva emirátu, totiž lidé s katarským občanstvím, kteří tvoří jen něco přes deset procent z téměř třímilionové populace. Zbytek připadá na „dočasné“ pracovníky pocházející především z Indie a okolních zemí.



Na velikosti nezáleží

Navzdory své miniaturní velikosti srovnatelné např. se Středočeským krajem a nevelkému počtu obyvatel je však Katar významným státem a v řadě oborů jeho vliv přesahuje oblast Perského zálivu. Díky obřím zásobám ropy a zemního plynu země nakumulovala obrovské bohatství a aktuálně patří mezi nejvyspělejší země světa podle hrubého domácího produktu na hlavu.



Směrem do zahraničí získal vliv emirátu nový impulz na konci 90. let minulého století se vznikem televize al-Džazíra a zejména po roce 2006, kdy tento mediální dům zahájil anglické zpravodajství. Dnes se jedná o respektovanou mediální instituci s pobočkami po celém světě, která – alespoň viděno arabskou optikou – porušila tabu tím, že začala dávat prostor i rozhovorům s izraelskými politiky. Vlády mnohých arabských států nesou značnou popularitu al-Džazíry mezi obyvatelstvem s nelibostí.

Dobré jméno dělá zemi i letecká společnost Qatar Airways, jež je vlastněná katarským státem. Patří mezi největší letecké firmy světa a díky široké síti destinací udělala z katarské metropole Dauhá přední letecký uzel planety.

Některé okolní státy ale obviňují Katar z toho, že se svůj vliv za hranicemi snaží šířit i méně „tradičními“ způsoby. V létě roku 2017 tak dosavadní hlavní katarský spojenec, Saúdská Arábie, spolu se Spojenými arabskými emiráty, Egyptem, Bahrajnem a několika dalšími muslimskými zeměmi přerušily s Katarem veškeré styky kvůli jeho údajné podpoře militantních skupin v Íránu, Sýrii, Palestině a v dalších územích regionu.

Pokud měl pokus o odříznutí Kataru za cíl zemi ekonomicky poškodit, tak se to však nezdařilo – emirát si rychle zajistil nové obchodní linky mj. přes Írán a Turecko. Hlavních vývozních artiklů (zkapalněného zemního plynu a výrobků z ropy) se blokáda nedotkla prakticky vůbec. Katar si loni dokonce mohl dovolit demonstrativně vystoupit z důležitého ropného spolku OPEC, a to na protest kvůli prý příliš silnému vlivu Saúdské Arábie.

V posledních týdnech se ale zdá, že by se „trhlina v Zálivu“ mohla brzy zacelit. „Musíme se ještě pořádně podívat na některé otázky související s bezpečností, ale myslím, že naše vzájemné nedorozumění by mohlo v blízké budoucnosti skončit,“ řekl před necelým měsícem saúdskoarabský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán při setkání se svým americkým protějškem Mikem Pompeem na adresu roztržky s Dauhá. Katařany pak dokonce nazval „bratry“.

O možném posunu ve vztazích s Katarem jako první ze světových médií referovala, jak jinak, televize al-Džazíra. Je tedy docela možné, že zpravodajství tohoto vlivného katarského média bude už brzy zase možné naladit i v okolních zemích – zatím se při takovém pokusu objevuje jen „bezpečnostní varování“. Uzavření stanice bylo přitom ještě nedávno jednou z podmínek Saúdské Arábie a jejích spojenců pro normalizaci vztahů s Katarem.