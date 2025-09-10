Darovali mu luxusní boeing a tohle je vděk? Trump čelí po útoku na Katar kritice

Íránská média si už tropila posměch nad Trumpovou údajnou nevděčností za katarský dar v podobě luxusního boeingu, ze kterého má mít nové prezidentské letadlo. „Katar dal Trumpovi v květnu boeing v hodnotě 400 milionů dolarů. A na oplátku Trump schválil izraelské nálety na jeho hlavní město,“ tvrdila podle účtu Global UPDATES na X.
To je ale v rozporu s Trumpovým prohlášením, že je z ní „nešťastný“ a s ujištěním Kataru, že se nic podobného už opakovat nebude.
„Toto rozhodnutí učinil (izraelský) premiér Benjamin Netanjahu, nebylo to rozhodnutí, které jsem učinil já,“ napsal Trump na své platformě Truth Social.
Zopakoval prohlášení Bílého domu o tom, že útok neprospívá cílům Izraele a USA, a že Witkoffovi nařídil, aby varoval Katar, ale že „bohužel bylo příliš pozdě na to, aby útok zastavil“.
Podle televize CNN za předpokladu, že je pravdivé toto tvrzení, že Trump už nedokázal zastavit izraelský útok, utrpěl americký prezident tím pádem další zničující ránu pro svou mezinárodní důvěryhodnost.
I CNN se zmiňuje v komentáři z trochu jiného úhlu pohledu o letadlu. „Trump začátkem tohoto roku přijal od Kataru Boeing 747, který má sloužit jako nový Air Force One, což je v rozporu s jakýmkoli předchozím chápáním prezidentské etiky. Jak si tedy mohou Američané být jisti, že v této záležitosti jedná na základě svého vnímání jejich životně důležitých bezpečnostních zájmů – a nikoli na základě své vlastní touhy oplatit Kataru osobní dar v podobě letadla v hodnotě stovek milionů dolarů?“
Podle webu televize Al-Džazíra Katar vyvrátil tvrzení, že katarští představitelé byli předem varováni.
Oznámení Bílého domu v úterý přišlo jen několik hodin po útoku na obytnou čtvrť v katarském hlavním městě. „Trumpova administrativa byla americkou armádou informována o tom, že Izrael útočí na Hamás, který se bohužel nachází v části Dauhá, hlavního města Kataru,“ řekla novinářům mluvčí Karoline Leavittová.
„Jednostranné bombardování uvnitř Kataru, suverénního státu a blízkého spojence Spojených států, který velmi tvrdě pracuje a statečně s námi podstupuje rizika, aby s námi zprostředkoval mír, neposouvá cíle Izraele ani Ameriky,“ řekla. „Nicméně eliminace Hamásu, který profituje z utrpení lidí žijících v Gaze, je toho jako cíl hoden.“
Katar to však vyvrátil a mluvčí katarského ministerstva zahraničních věcí uvedl, že tvrzení, že vláda byla „o útoku předem informována, jsou zcela nepravdivá“.
„Hovor od amerického úředníka přišel během zvuků explozí, které byly důsledkem izraelského útoku v Dauhá,“ napsal mluvčí Majed al-Ansari ve svém prohlášení na X.
Katarský ministr zahraničí šajch Tamím bin Hamad Ál Thání uvedl, že telefonát z USA přišel deset minut po zahájení útoku a incident označil za „státní terorismus“.
Hamás uvedl, že při útoku zahynulo pět jeho členů, ale že jeho hlavní vyjednávací tým přežil. Mezi mrtvými byl i katarský bezpečnostní důstojník, uvedlo katarské ministerstvo vnitra.
List Le Monde komentoval, že to, že se Bílý dům nevyjádřil proti plánům židovského státu a formálně neodsoudil operaci, představuje závažné porušení desetiletí trvající dohody mezi monarchií Perského zálivu a Spojenými státy.
„To, že Katar není schopen chránit své vlastní občany, i když na jeho území doslova působí americké ústřední velení, vedlo místní obyvatele k pochybnostem o hodnotě amerického partnerství,“ řekla podle Then New York Times Kristin Diwanová, vedoucí pracovnice Arabského institutu států Perského zálivu ve Washingtonu. „Je to skutečný problém pro vůdce zemí Perského zálivu. A mělo by to znepokojovat i Spojené státy.“
Le Monde dodal, že z útoku byli v zemi šokováni všichni – od asijských dělníků po západní úředníky, včetně samotných Katařanů, kteří tvoří jen desetinu z celkového počtu 2,5 milionu lidí, kteří v zemi žijí a pracují.
„Napočítal jsem až sedm explozí, celé se mi začalo třást, na pár vteřin jsem si myslel, že jsem v Gaze,“ řekl palestinský novinář Montaser Marai, z televizní stanice Al-Džazíra, který si nedaleko od místa exploze popíjel kávu.
Vila zničená izraelskou střelbou se nachází v kulturní čtvrti Katara, oblíbeném centru volného času, poblíž diplomatické čtvrti a zahraničních škol. Do místního francouzského lycea chodí mnoho dětí cizinců a také někteří členové široké rodiny vládce Kataru.
„Moje dcera, která byla v době útoku ve třídě, měla pocit, jako by se jí měl zřítit na hlavu strop učebny,“ popsal pro Le Monde Francouz žijící v Dauhá.