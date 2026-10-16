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Bude jí líp, když bude šťastná, řekl Trump po „mediálním masakru“ své mluvčí

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  20:42aktualizováno  20:42
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Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová s Donaldem Trumpem (13. října...

Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová s Donaldem Trumpem (13. října 2026) | foto: AP

Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...
8 fotografií
Americký prezident Donald Trump v pátek naznačil, že jeho nová mluvčí Katie Zachariaová ve funkci brzy skončí. Konečné rozhodnutí šéf Bílého domu oznámí později. Zachariaová měla svou první tiskovou konferenci v úterý. V první části téměř vše četla z papíru, za což se později stala terčem vtipů na sociálních sítích. Média se také zabývala jejím zkušenostmi.

Zachariaová totiž není členkou žádné advokátní komory v USA, přestože ji Trump před týdnem při jmenování do funkce výslovně označil za „advokátku“. Bílý dům pak důkaz o její licenci nepředložil a v prohlášení pouze uvedl, že Zachariaová se věnovala mezinárodnímu transakčnímu právu v Číně s veškerým oprávněním.

„Řekl jsem jí: Myslím, že ti bude líp, když budeš šťastná,“ uvedl v pátek Trump. Poznamenal, že média byla k Zachariaové „velmi nespravedlivá“ a že jí řekl, že má skvělý život a rodinu i bez toho, aby byla mluvčí Bílého domu. Své finální rozhodnutí prezident oznámí později.

Na dotaz, kdo by mohl Zachariaovou nahradit, pokud by odešla, Trump odpověděl, že o toto místo by mělo zájem mnoho lidí. „Řekl jsem Katie, že podle mého názoru s ní bylo zacházeno velmi nespravedlivě,“ prohlásil Trump a poznamenal, že Zachariaová byla „mediálně zmasakrována“.

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