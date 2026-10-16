Bude jí líp, když bude šťastná, řekl Trump po „mediálním masakru“ své mluvčí

Zachariaová totiž není členkou žádné advokátní komory v USA, přestože ji Trump před týdnem při jmenování do funkce výslovně označil za „advokátku“. Bílý dům pak důkaz o její licenci nepředložil a v prohlášení pouze uvedl, že Zachariaová se věnovala mezinárodnímu transakčnímu právu v Číně s veškerým oprávněním.
„Řekl jsem jí: Myslím, že ti bude líp, když budeš šťastná,“ uvedl v pátek Trump. Poznamenal, že média byla k Zachariaové „velmi nespravedlivá“ a že jí řekl, že má skvělý život a rodinu i bez toho, aby byla mluvčí Bílého domu. Své finální rozhodnutí prezident oznámí později.
Na dotaz, kdo by mohl Zachariaovou nahradit, pokud by odešla, Trump odpověděl, že o toto místo by mělo zájem mnoho lidí. „Řekl jsem Katie, že podle mého názoru s ní bylo zacházeno velmi nespravedlivě,“ prohlásil Trump a poznamenal, že Zachariaová byla „mediálně zmasakrována“.