Dva dny Almaty pustošili zločinci, rabovali a vraždili lidi, říká bývalý protikandidát současného prezidenta

Lidovky.cz: Začátkem ledna Kazachstánem otřásly několikadenní nepokoje, zřejmě největší od rozpadu Sovětského svazu. Lze už zhodnotit, co se v Kazachstánu vlastně odehrálo?

Zatím nemůžu plně pochopit, co se stalo. Tyto události mě šokovaly. Toho šoku se nemohu jen tak zbavit. K hodnocení té či oné události jsou potřeba konkrétní fakta, materiály, svědectví. Vládní moc zatím neposkytla fakta, která by potvrdila její verzi o pokusu o státní převrat. Prezident Kasym Žomart Tokajev však slíbil, že fakta budou zveřejněna.