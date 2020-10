Biden se pustil do Trumpa: Za svou nemoc nese odpovědnost, nenosí roušku a covid zlehčuje

Před čtyřmi dny, 2. října, oznámil Donald Trump na Twitteru, že má koronavirus. Od té doby se na jeho zdravotní stav upíná velká pozornost. Bílý dům v průběhu dní poskytoval různé informace o stavu prezidenta, které v mediích často byly označovány za zkreslené a zmatené, jak uvádí Sky News.

V úterý 6. října se Donald Trump vrátil do Bílého domu a tvrdí, že se cítí dobře. Nějaký čas ale musí strávit v izolaci, aby virus dále nešířil. Nebude tedy moci pokračovat v kontaktní kampani, objížďet státy a setkávat se s lidmi, píše AP News.

Celé situace využívá rival Trumpa, prezidentský kandidát demokratů Joe Biden. V neděli ohlásil druhý negativní test a vyrazil pokračovat v setkávání s občany. V pondělí Biden navštívil Miami ve státě Florida. Tam se podle NY Times vydal z toho důvodu, aby na Floridě upevnil svoji pozici. Floridu v minulých volbách ovládl prezident Trump, Biden chce místní voliče získat na svou stranu.

U příležitosti návštěvy Miami Biden před voliči zdůraznil odlišnost přístupu, který s prezidentem Trumpem mají ke koronakrizi. Biden Trumpa osočil z toho, že sám nese podíl na tom, že covidem onemocněl, a to z toho důvodu, že dlouhodobě nemoc bagatelizuje a nedodržuje opatření. Trumpa nepřímo obvinil z toho, že nese odpovědnost za nekontrolované šíření nákazy po Spojených státech, píše NY Times.

„Myslím si, že každý, kdo podceňuje virus tím, že říká, že roušky nejsou důležité, že rozestupy nejsou důležité, je zodpovědný za to, co se mu stane,“ řekl podle NY Times Biden.

Biden zde naráží na to, že Trump například na svých setkáních s příznivci nedodržuje žádná opatření. Srazy se sice konaly venku, avšak Trump se rozhodl neomezovat počet zúčastněných, ani na nich nebyly povinné roušky. Sám Trump roušku často nenosí.

V předvolební debatě, ještě předtím než byl prezident testován pozitivně na koronavirus, si Bidena za roušky dobíral „Nasadím si roušku, když si myslím, že ji potřebuji,“ shrnul svůj přístup Trump v debatě. „Nenosím roušku jako on,“ řekl prezident ukazujíc na Bidena. „Vždycky, když ho (Bidena) vidím, tak má roušku, mohl by být 200 stop ode mě a stejně by jí pořád měl.“

V prezidentské debatě Biden oponoval, že roušky jsou zásadně důležité. Tento přístup se mu, zdá se, vyplatil, a nyní může prezidentovi jeho laxní postoj vyčítat. Když se Bidena novináři ptali na pondělním setkání, jak vnímal to, že je Trump nakažený koronavirem, odpověděl: „Upřímně, nepřekvapilo mě to.“

Biden sice vyjádřil radost z toho, že se prezidentův stav zlepšil, zároveň však nešetřil kritikou. „Měl jsem radost, když jsem viděl prezidenta o víkendu mluvit a nahrávat videa,“ řekl Biden podle NY Times. „Teď, když je zaneprázdněn děláním kampaně na Twitteru, chtěl bych ho vyzvat: poslouchejte odborníky. Podpořte celostátní povinnost nosit roušky,“ vzkázal Biden Trumpovi.



Zdá se, že Trump i po nákaze drží kurz opačným směrem. V pondělí po příjezdu z nemocnice, kde strávil tři noci, podle AP News svůj laxní přístup potvrdil, když vyzval americké občany, aby „neměli strach z viru“ a přesto, že je stále infekční, si symbolicky si sundal roušku.

Poté v úterý podle BBC přirovnal koronavirus k chřipce. Dále řekl, že stejně jako kvůli sezonní chřipce nezavřeme zemi, neměli bychom ji zavírat ani kvůli covidu.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!