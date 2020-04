‚Každý skákal na každého.‘ Historik popisuje sexuální tajemství sídla francouzských prezidentů

PAŘÍŽ/PRAHA Sídlo přitahující neřest. Tak by se dal popsat Elysejský palác, tedy sídlo francouzských prezidentů, podle historika Jeana Garriguese. Po 300 let prý zaměstnanci mohli vídat mocné muže v doprovodu milenek. Tato měla ale skončit.

„V minulosti bývalo téměř značkou prestiže, že mocní muži, jako jsou prezidenti, měli milenky. Vypadalo to, jako by to bylo měřítko toho, že jsou skutečnými lídry, i kdyby to mělo znamenat, že se stanou predátory,“ popisuje ve své nové knize historik Jean Garrigues, který se zaměřil na skandální minulost francouzského prezidentského sídla - Elysejského paláce.



„Chování francouzských prezidentů se vždy blížilo jednání králů. Dnes se ale situace mění a tento typ chování, kdy jsou ženy brané jako objekty a trofeje, již není ve společnosti přijímán,“ konstatuje historik s odkazem na to, že obyvatelé paláce si v minulosti dopřávali odlišného života. „Máme hnutí #MeToo, netolerujeme lov trofejí. Erotické zákulisí Elysejského paláce nám tak ukazuje i evoluci naší společnosti.“

„Je to poprvé, co vidím, že poradci pracují opravdu tvrdě,“ citoval magazín deníku Le Figaro nejmenovaného komorníka, který pracuje v prezidentském sídle po 40 let.

„Je to tu nudné,“ komentoval muž situaci za vlády prezidenta Emmanuela Macrona. „Nikdo už nesouloží. Dříve se muselo klepat na dveře dvakrát nebo třikrát, abyste si byli jistí, že někoho nepřistihnete v kompromitující pozici.“



Garrigues ve své knize Erotické dějiny Elysée popisuje, jak byl palác dějištěm největších sexuálních skandálů země po poslední tři století. Záletnické aktivity zde údajně provozoval Ludvík XV. či bohatý bankéř Nicolas Beaujon, který v paláci ubytoval šest milenek.

Od roku 1848 se komplex stal sídlem prezidentů republiky. Podle historika prý byli věrní přinejmenším dva - generál Charles de Gaulle a Georges Pompidou. Jiní, jako například prezident François Mitterrand, už tolik ne.

Manželka i milenka v paláci

Šéf Elysejského paláce v letech 1981-1995 byl notoricky známý tím, že žil i se svou druhou rodinou, zatímco jeho manželka Danielle mu toto chování tolerovala. „Během Mitterrandova období byl palác velmi liberální. Každý skákal na každého,“ konstatovala v knize novinářka Catherine Nayová.

Jacques Chirac v roce 2011

Palác zřejmě záletníky přitahoval. Prezident Jacques Chirac měl podle informací médií rovněž milenky a dokonce i nepřiznanou dceru, jeho následovník Nicolas Sarkozy se dokonce rozvedl a za manželku si vzal italskou zpěvačku Carlu Bruniovou, zatímco byl ve funkci. Skandály se nevyhýbaly ani Françoisi Hollandeovi, který za svou milenkou jezdil potají z Elysée na skútru.

Garrigueova kniha končí celý příběh se současnými nájemníky, Emmanuelem Macronem a jeho ženou Brigitte. Ani jeden z nich ale zatím žádný sexuální skandál na kontě nemá. „Nejen, že se změnily mravy a mentalita, ale v poslední době je složité kvůli zájmu médií a paparazziům složité nějaký mimomanželský vztah vést,“ konstatuje autor.