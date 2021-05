Kde se vzal covid? Biden chce po tajných službách odpovědi, stále více se mluví o čínské laboratoři

WASHINGTON/PRAHA V USA se sice zdá být koronavirová pandemie díky rychle probíhajícímu očkování na ústupu. Avšak otázka, odkud se vzal původce agresívní infekce, která má na celém světě na svědomí životy asi 3,5 milionu lidí, zůstává nejasná.

Podle amerického prezidenta Joea Bidena jsou nejpravděpodobnější dva scénáře: Buď byl koronavirus přenesen na člověk z infikovaného zvířete žijícího ve volné přírodě, anebo unikl z laboratoře virologického institutu v čínském Wu-chanu, kde probíhal dlouhodobý výzkum koronaviru u netopýrů. Biden proto tajným službám zadal, aby mu do devadesáti dnů předložily zprávu, od níž prý očekává „jasné závěry“.

Nedávno zapochybovali o možnosti, že se koronavirus objevil z ničeho nic ve volné přírodě a následně se přenesl na člověka, i hlavní epidemiologický poradce vlády Anthony Fauci či ministr zdravotnictví Xavier Becerra.

Nejnovější kolo spekulací o původu nákazy odstartoval v minulých dnech americký deník Wall Street Journal (WSJ). Zveřejnil informaci, podle níž byli již předloni na podzim, to znamená ještě před zachycením prvního oficiálního případu, převezeni do nemocnice v čínském Wu-chanu tři pracovníci zdejší virologické laboratoře. Vykazovali příznaky, jež mohly odpovídat buď covidu-19, ale mohlo jít o běžnou sezónní chřipku.

Zpráva se opírala o informace tajných služeb z „nejmenovaného spřáteleného státu“. Podobným směrem, jako WSJ, se již loni v dubnu ubíral článek australského deníku The Australian.

Opozice volá po vyšetřovací komisi

Letos v lednu, těsně před nástupem nové americké vlády, se zmíněné úvahy objevily i v oficiálním materiálu ministerstva zahraničních věcí. Vydalo totiž přehled základní faktů o činnosti virologického institutu ve Wu-chanu, přičemž na některých programech na výzkum koronavirů se podílely i americké instituce. V americkém dokumentu se objevují poprvé pochybnosti o dřívějším tvrzení šéfky wuchanské laboratoře Š’Čeng-li pro časopis Science z loňského července, že v jejím institutu údajně nebyly zjištěny žádné stopy po infekci Sars-CoV-2 ani žádných příbuzných virech. A to prý ani poté, co byly všem zaměstnancům a studentům odebrány vzorky krve.

V USA má objasnění vzniku pandemie i politické souvislosti. Názor, že koronavirus unikl z čínské laboratoře, zastávali v minulosti především zástupci předchozí republikánské vlády, včetně tehdejšího šéfa diplomacie Mika Pompea. Nyní, když jsou v opozici, tlačí republikáni na demokraty, aby souhlasili se zřízením vyšetřovací komise.

Čínské úřady naproti tomu o původu infekce dlouhodobě mlží, jakékoli selhání odmítají. Jednu dobu se snažily navodit dojem, že koronavirus byl do země zanesen zvenčí. Vláda v Pekingu se také dlouho bránila vpustit do země zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří chtěli sbírat podklady pro oficiální zprávu přímo na místě, odkud se pandemie rozšířila do světa. Po řadě obstrukcí sice nakonec směli přijet, ale neměli přístup na všechna místa.

Na Bidenovo prohlášení ve čtvrtek reagovala čínská vláda tak, že „USA o fakta a pravdu nestojí“, když mohou i jen naznačovat, že virus unikl z laboratoře.