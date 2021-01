Kde všude se prali zákonodárci? Volného rvačka ve sněmovně byla oproti světu slabým odvarem

Praha Věta nezařazeného poslance Lubomíra Volného „Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec.“ byla za pouhých 24 hodin na sociálních sítích a jiných webech citována a parodována tolikrát, že má zřejmě velkou šanci zlidovět a zařadit se do čestného repertoáru českého politického bizáru. Přitom ale není příliš co slavit.

Ačkoliv čtvrteční rvačka v českém provedení připomínala spíše tragikomickou frašku nežli opravdový boj, užití násilí na půdě českého parlamentu nás řadí mezi státy, ke kterým se jako ke svým vzorům nehlásíme. Podívejte se na další země, jejichž zákonodárci se poprali.



Hned v únoru roku 2020 se do lehké potyčky dostali zákonodárci v ukrajinském parlamentu, ačkoliv na urputný boj z roku 2015, který propukl poté, co byl tehdejší předseda ukrajinské vlády Arsenij Jaceňuk odvláčen od řečnického pultíku, či jiné bitvy z roku 2014, tato únorová svou okázalostí nemá. Vášně politiků v únoru vzbudilo projednávání návrhu zákona umožňujícího prodej na živiny bohaté ukrajinské zemědělské půdy.

Souboj z roku 2014:

Navrhovatelé tvrdili, že povolení k prodeji zemědělské půdy, jenž byl v době potyčky zakázán, by významně podpořilo ukrajinskou ekonomiku. Oponenti si naopak mysleli, že země by mohla skončit v rukou konglomerátů, které by rozdrtily malé farmáře, nebo v rukou cizinců, včetně Rusů.

Únorová potyčka:

V tureckém parlamentu se zase strhla rvačka mezi vládními a opozičními poslanci v březnu 2020 krátce poté, co člen opozice obvinil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z nedostatečné úcty k tureckým vojákům umírajícím v Sýrii. To si vládní zákonodárci samozřejmě nenechali líbit, a tak došlo i na fyzický souboj.

Možná nejčastější vůbec jsou souboje poslanců na Tchaj-wanu, kde již patří k jakési politické tradici a opakují se s železnou pravidelností. Kromě pěstí a tahání za vlasy zde opakovaně docházelo k házení balónků s vodou či k házení zvířecích vnitřností. Příčinou zdejšího červencového sporu byla sporná nominace tchajwanského prezidenta, který do prominentní kontrolní funkce tamní vlády chtěl dosadit jednoho se svých poradců. Opozici se krok nelíbil a nazývala ho bratříčkováním.

V listopadu šlo pro změnu o maso. Místní vláda od prvního ledna příštího roku dovolí dovoz vepřového masa z USA, které obsahuje ractopamin. Jde o látku, jež podporuje výživu prasat, ale v Evropské unii i v Číně je zakázána. Velká část veřejnosti s opatřením nesouhlasila.

Zřejmě vůbec posledním sporem zákonodárců si prošla Ghana, kdy na počátku ledna 2021 - jen o den později než proběhl útok na Kapitol v Americe - se pokusil jeden ze zákonodárců vládní strany ukrást volební urnu s hlasy během debaty o legitimitě prezidentské volby. Vládní poslanci tvrdili, že ačkoliv nově zvolený prezident Nana Akufo-Addo získal větší procento hlasů, ani jeden z kandidátu nezískal dostatečný počet hlasů, aby mohla být volba uznána.

V minulosti také došlo k potyčkám volených představitelů na Slovensku, v Hongkongu, v Nepálu, v Japonsku či v Ugandě, kde v roce 2017 trvaly nepokoje 2 dny. Na počátku ledna 2021 došlo také k obsazení amerického Kapitolu podporovateli Donalda Trumpa, což byl pro mnohé obyvatele USA a pozorovatele z celého světa nečekaný šok. Podobné výjevy bylo nedlouho předtím možné sledovat například v arménském parlamentu, kam lid vnikl po prohrané válce s Ázerbájdžánem. Ačkoliv se v těchto případech přímo nejedná o moment, kdy představitel lidu využil násilí vůči jinému svému kolegovi, rána způsobená těmito činy hodnotám demokracie je de facto stejná, a proto nešlo tyto případy nezmínit.