Kdo skutečně zastřelil novináře Kuciaka? K vraždě se přiznal jiný muž, než policie očekávala

Slovensko K vraždě novináře Jána Kuciaka se přiznal jiný muž než ten, kterého doposud policie podezřívala. Státní orgány považovali za Jánova vraha bývalého policistu Tomáše Szabóa, nyní se však doznal i jeho bratranec Miroslav Marček. Kriminalisté se bojí, že jde jen o pouhý trik, jak zmírnit tresty. Napsal to server iDnes.cz.

„Rodina si zaslouží vědět, co se stalo, jak se to stalo a kdo to udělal,“ odůvodňoval podle iDnes.cz během posledního výslechu Miroslav Marček své náhlé pohnutí mysli, jenž vedlo k jeho doznání k dvojnásobné vraždy slovenského novináře a jeho partnerky, z které byl do teď viněn jeho bratranec.

Dohnaly ho výčitky svědomí, nebo jde jen o trik jak zmást vyšetřování? Právě druhé možnosti se obávají slovenští kriminalisté. Může se stát, že soud nebude moci jednoznačně určit, kdo vraždu spáchal a uloží nižší trest oběma členům rodiny.

Oba bratrance zachytily loni v únoru kamery poblíž Velké Mači u Galanty, kde se vražda stala. Na záznamu, který vraždu předchází o šest dnů, je vidět člověka ve velmi charakteristické bundě, jak přichází k domu obětí, aby místo obhlédl. Ona bunda je nyní klíčovým důkazem, který svědčí proti Marčekově verzi. Byla totiž nalezena u Szabóa doma a policie se domnívá, že patří právě jemu. Řadový důkaz tak nabyl na důležitosti a nyní je vyšetřovateli detailně zkoumán.

Dokáže spletitou situaci vyřešit kus oblečení?

Video, na němž vrah v bundě obchází dům obětí, bylo poskytnuto antropologovi, aby dle řeči těla a pohybů zhodnotil, který z mužů je v bundě.

„Vzhledem k tomu, že záznam z kamery není ze dne vraždy, ale před ní, když si dvojice přijela místo obhlédnout, je to vlastně jen důkaz, na základě kterého lze něco dovozovat, ale nikoliv důkaz, že vrah v době vraždy měl na sobě onu bundu,“ sdělil MF Dnes zdroj blízký vyšetřování.



Policie zná, díky sledování mobilních telefonů vrahů, dopodrobna časový harmonogram toho, jak vražda probíhala. Bílý Peugeot 206 řízený Marčekem vysazuje vraha na okraji obce přesně v 18:31. Vrah vchází do domu ve 20:21 a za čtyři minuty (i s cestou) je zpět na místě, kde byl vysazen. Právě z informací získaných z telefonů kriminalisté velmi pravděpodobně usuzovali, že vrahem je Szabó.

Vyšetřovatelé dovezli Marčeka přímo na místo činu a v Brezové ulici ve Velké Mači provedli společně rekonstrukci, aby ověřili Marčekova tvrzení. Podle informací MF Dnes vypověděl, že do domu nevešel, ale zaklepal na dveře, a když mu otevřel Ján Kuciak, zastřelil ho. Pálil prý hned ve dveřích, tedy ve vstupní místnosti, která slouží jako veranda a z níž pak vede několik schodů do kuchyně. Právě zde vrah zabil Kuciakovu snoubenku Martinu Kušnírovou.



Jenže tělo Jána Kuciaka bylo nalezeno na schodech, jež vedou do sklepa. „Musel by se nějak skácet a spadnout po schodech dolů, což se nám zdá nepříliš reálné. Až dosud jsme se domnívali, že vrah vešel do domu a Janka zastihl právě na schodech, když šel ze sklepa, a zastřelil ho z bezprostřední blízkosti dvěma ranami do hrudi,“ říká matka zavražděné dívky Zlatica Kušnírová.

Verze Marčeka se hemží rozpory

Další rozpor v tvrzení obviněného panuje okolo míst, kam byl Ján střelen. Dle pitvy byl zavražděn dvěma ránami do srdce. Marček však tvrdí, že poté, co ho jednou ranou zasáhl do srdce, mířil na hlavu. „K jeho výpovědi se musejí vyjádřit znalci,“ říká neurčitě právník rodiny Kuciakových Daniel Lipšic.

Nesedí ani odůvodnění toho, proč musela Kušnírová zemřít. Marček ve výpovědích tvrdil, že dívku zabít nechtěl, protože po dobu činu se měla účasnit archeologického výzkumu na východě Slovenska. Akce však byla kvůli technickým důvodům zrušena. Marček také v jedné z výpovědí tvrdil, že ji zabil proto, že zkrátka stála ve špatné pozici přímo za Kuciakem.

Jenže zde opět nesedí tvrzení obviněného s policejní verzí. Kušnírová byla nalezena v kuchyni a policie se domnívala, že byla zabita proto, že byla ve špatný moment na špatném místě a že by v budoucnu vystupovala jako nepohodlný svědek. To ostatně dokládá i to, co si policisté poznamenali do protokolu ohledně objednavatelky vraždy Aleny Zsuzsové: „Ohledně zavraždění ženy byla (Zsuzsová) rozhněvaná.“ Protokol má MF Dnes k dispozici.

„Bude nyní nutné všechny nejasnosti objasnit, aby nebylo pochyb, kdo z dvojice je střelec a kdo řidič. Policie proto nechá vypracovat další znalecké posudky,“ říká zdroj blízký vyšetřování.



Pokud by se vyšetřování kvůli Marčekovi opravdu zamotalo a soud by nemohl jednoznačně říci, kdo z dvojice střílel, snížil by se pravděpodobně trest z rozmezí 25 let až doživotí, které hrozí za nepřiznanou vraždu, na 20 let vězení s tím, že mohou požádat o propuštění po třech čtvrtinách odpykaného trestu. Oba muži zároveň čelí obvinění z tři roky staré vraždy podnikatele v autodopravě Petera Molnára. Za každou z vražd hrozí oběma doživotí.