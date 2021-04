Kdo jsou ‚agenti z Vrbětic‘? Miškina a Čepigu vyznamenal již v listopadu 2014 prezident Putin

PRAHA Dva Rusové, kteří měli mít prsty ve výbuchu ve Vrběticích, jsou podle médií agenti vojenské tajné služby GRU Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga. Podle fotografií i jmen z pasů šlo o stejné dva muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018. Podle Ruska jde o civilisty.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu večer s odvoláním na bezpečnostní složky hovořil o důvodném podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 (dva mrtví) byli zapojeni příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU.



Česko kvůli tomu vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) také oznámila, že pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji ve stejné době, kdy vybuchla munice ve Vrběticích.

Podle fotografií i jmen z pasů šlo o stejné dva muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018. Média tyto muže již dříve identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu. Podle Ruska jde o civilisty.

Jednačtyřicetiletý Miškin se podle různých médií narodil 13. července 1979 v zapadlé obci Lojga na severu Ruska a až do konce 90. let žil s babičkou v rodné vesnici. Na počátku nového tisíciletí nastoupil na lékařskou vojenskou akademii pro námořnictvo v Petrohradě. Studoval na 4. lékařské fakultě a školu dokončil v roce 2003 nebo 2004. K rozvědce GRU se dostal možná již na studiích, nejpozději však v roce 2010, kdy se přestěhoval do Moskvy a získal tajnou identitu.



Miškin podle investigativního webu Bellingcat v období 2011 až 2018 hodně cestoval pod falešným jménem, a to především na Ukrajinu a do moldavského separatistického regionu Podněstří. Na Ukrajině byl i v roce 2013 během protestů, které vedly k pádu proruské vlády v Kyjevě.

Dvaačtyřicetiletý plukovník rozvědky GRU Čepiga (narodil se 5. dubna 1979) pochází z obce Nikolajevka z Amurské oblasti na Dálném východě. Podle médií bojoval v konfliktech v Čečensku a na Ukrajině.



Oba muži se na území ČR podle NCOZ pohybovali nejméně od 11. do 16. října 2014. K prvnímu výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku přitom došlo 16. října 2014, při explozi zahynuli dva zaměstnanci firmy, kteří v něm pracovali. Oba muži se tehdy prokazovali ruskými pasy se jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu na jméno Ruslan Tabarov. Rusko své občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, po kterých česká policie v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích pátrá, vydat nemůže. Je to v rozporu s ruskou ústavou, řekl v sobotu agentuře Interfax nejmenovaný zdroj.

Mužům stejného vzezření s pasy na jméno Alexandr Petrov a Ruslan Boširov připisuje Británie útok jedem novičok na bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji v britském Salisbury v březnu 2018. Rusko podíl na útoku na Skripala odmítlo. Prezident Vladimir Putin v září 2018 řekl, že ruské úřady oba muže znají, jsou to civilisté a nejsou to žádní zločinci. Oba muži tehdy připustili, že byli v osudné dny v Salisbury, ale jako turisté.

V říjnu 2018 investigativní web Bellingcat za přispění ruského serveru The Insider tyto muže identifikoval jako agenty vojenské tajné služby GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu. O Miškinově identitě psala i skupina ruských blogerů Conflict Intelligence Team. Ke zjištění je přivedly veřejně dostupné dokumenty o převodu osobního automobilu v roce 2017. Prodejcem byl Anatolij Čepiga, kupcem Alexandr Miškin.



Již v říjnu 2018 řekl Radiožurnálu zdroj ze zpravodajských služeb ČR, že dva Rusové, které Británie vinila z otravy bývalého dvojitého agenta Skripala a jeho dcery Julije, byli v říjnu 2014 pod falešnou identitou v Česku. Podle stejného zdroje byl v ČR v druhé polovině října 2014 i později otrávený Sergej Skripal. Oba agenti měli v ČR podle britských médií sledovat Skripala, který údajně předával informace českým tajným službám.

Podle zdrojů ruského serveru Fontanka.ru z října 2018 figuruje v případu otravy Sergeje Skripala a jeho dcery ještě další Rus, který vystupoval jako Sergej Fedotov a navštívil v lednu a únoru 2014 ČR společně s dalším podezřelým Rusem, Alexandrem Petrovem, alias Miškinem. Fedotovovo skutečné jméno je podle skupiny Bellingcat Denis Sergejev. The Insider a Bellingcat v roce 2019 napsaly, že Fedotov navštívil v dubnu 2015 také Bulharsko. Stalo se tak ve stejnou dobu, kdy byl otráven místní obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev. Podobně jako Skripal i on útok přežil. V obou případech byla podle Bellingcat použita nervově paralytická látka typu novičok, která se v 70. a 80. letech minulého století vyráběla v tehdejším Sovětském svazu.

Již v listopadu 2014 byl Miškin i Čepiga podle Bellingcatu vyznamenáni titulem Hrdina Ruska. O vyznamenání rozhodl zvláštním dekretem prezident Vladimir Putin. Vyznamenání od prezidenta Miškin podle lidí ze svého okolí dostal za „činnost vztahující se k okupaci Krymu nebo ke svrženému ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovičovi“, uvedl v roce 2018 Bellingcat. Janukovyč byl na Putinův pokyn během protivládních bouří v Kyjevě v roce 2014 tajně přepraven na Ruskem kontrolovaný Krym. Krátce po vyznamenání se Miškin, stejně jako Čepiga, přestěhoval do bytu v moskevském mrakodrapu za 350.000 dolarů (téměř osm milionů korun). Byt nekoupil, byl mu podle oficiálních záznamů přidělen.