Kdo řádil v Kongresu? Polonahý muž s rohy či ‚Bigo‘, co obsadil kancelář Pelosiové

WASHINGTON/PRAHA FBI shání fotografie a videa osob ze středeční okupace Kongresu. „Hledáme informace, které pomohou při identifikaci jednotlivců, kteří se aktivně podíleli na podněcování násilí ve Washingtonu DC,“ uvedl vyšetřovací úřad na svém webu. Některé výtržníky již identifikovala sama média, například výrazného muže, který po Kongresu chodil zpola svlečený a s kožešinovou čepicí s rohy.

V davu Trumpových příznivců, kteří obsadili Kongres, byli podle serveru CNN i lidé napojení na skupiny QAnon a Proud Boys, které šíří konspirační teorie. Tyto dvě krajně pravicové frakce prezident Donald Trump během své volební kampaně v loňském roce opakovaně odmítl odsoudit.



Jednou z nejvýraznějších postav na videích a fotografiích dokumentujících chaos v budově Kongresu byl potetovaný muž stářím okolo 30 let s obličejem pomalovaným v barvách americké vlajky. Na hlavě měl kožešinovou čepici s rohy, jinak měl svrchní část těla obnaženou. Demonstranta média ztotožnila jako Jakea Angeliho z Arizony.

Novinářům CNN se ho nepodařilo zkontaktovat, ale jeho bratranec Adam Angeli potvrdil, že muž s rohy je opravdu jeho příbuzným. Adam Angeli si chování svého bratrance odůvodňuje tím, že mohl ztratit zaměstnání. „Jinak je to patriot, přesně ten typ správného Američana,“ uvedl.

AZ BLM rally in June, DC Capital in January pic.twitter.com/YGxIj1DANK — Cari Kelemen (@KelemenCari) January 6, 2021

Přitom podle agentury Reuters se ve středu večer po sociálních sítích masivně šířily příspěvky tvrdící, že Angeli je stoupenec Black Lives Matter, další část příspěvků ho pak viděla jako stoupence levicového protifašistického hnutí Antifa.

„Hlupáku! Alespoň si změň kostým,“ psal například jeden uživatel, který tvrdil, že muž ve stejném kostýmu se účastnil letního rabování v roce 2020 v rámci rasových nepokojů. Factcheckingový tým agentury Reuters toto tvrzení označil za nepravdivé.

Jake Angeli, 32, sporting horns and body paint, yells his thanks to President @realDonaldTrump and Q.



The latter is presumably a reference to QAnon, a controversial far-right group. @azcentral pic.twitter.com/RJ990L0xA2 — BrieAnna J. Frank  (@brieannafrank) May 5, 2020

Další z nejčastěji sdílených fotografií ukazovala Richarda „Bigo“ Barnetta odpočívajícího s nohama na stole v kanceláři demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Barnett je dle CNN vůdce hnutí podporujícího možnost legálně vlastnit zbraň z města Gravette v Arkansasu.

Později to byl právě on, kdo odcizil z kanceláře Pelosiové kus dřeva s nápisem jako trofej. Zároveň sdělil, že nechal na stole demokratické předsedkyně vzkaz čítající: „Nancy, Bigo byl tady, ty k*rvo.“ Také Pelosiové ukradl dopis adresovaný přímo jí.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021

Obsazení Kapitolu se zúčastnili i 39letý Thomas Adams a jeho 65letý přítel Roy Franklin. Podleserveru Business Insider přicestovali ze Springfieldu ve státě Illinois na shromáždění, které prezident uspořádal dříve během středy. Dle jejích slov byli vyburcováni Trumpovým tvrzeními, že listopadové volby byly zfalšované.

Mapa Kapitolu a časový harmonogram obležení. V 1:10 odpoledne demonstrující strhávají barikády před budovou. Ve 2:15 pronikají dovnitř. Ve 2:30 jsou evakuováni senátoři z komory Senátu a demonstrující se potulují budovou. Ve 2:43 brání ochranka se zbraněmi v ruce Sněmovnu reprezentantů. V 2:59 jsou demonstrující uvnitř komory Senátu.

Thomas a Franklin prý byli ve spodní části schodů vedoucích k budově amerického Kapitolu kolem druhé hodiny odpolední washingtonského času přitlačeni k policejní barikádě. Stovky výtržníků za nimi se tlačily dopředu a to tak silně, že Franklin zakopl a spadl přímo na policistu. Strážník ale jen sotva zareagoval, vzpomíná Franklin.

Muži začali šplhat po lešení a dostali se dovnitř. V chodbách budovy dle Adamse čekala řada policistů, aby zjistili, co útočníci udělají. Poté prý televizní obrazovka na chodbě oznámila, že Senát přerušil jednání. Thomas a Franklin následovali dav chodbou až do prázdného sálu, kde se schází horní komora Kongresu. V křesle mluvčího prý seděl muž bez košile s provizorní čelenkou ze zvířecí kůže - nám již známý Angeli - který mával megafonem a protahoval si bicepsy.

„Vláda je zkorumpovaná a na h*vno,“ uvedl podle Thomase Angeli za potlesku ostatních přihlížejících. Pak přišla policie. Franklin tvrdí, že se jednalo o zábavný den.

Černošští aktivisté: Zabíjeli nás i za méně

Rétorika Donalda Trumpa ohledně výtržníků se podstatně změnila od minulého roku, píše deník The New York Times. Po smrti George Floyda nazýval prezident demonstranty kriminálníky a sliboval jim, že pokud vniknou na pozemek Bílého domu, setkají se s těmi nejdivočejšími psy a nejničivějšími zbraněmi, jaké kdy on sám viděl. Při středečním obsazení Kapitolu - hodiny poté, co nepokoje začaly - zveřejnil video se slovy: „Jste úžasní, miluji vás, ale teď musíte jít domu.“

Pár hodin předtím na shromáždění svých příznivců ve Washingtonu přitom Trump své fanoušky nabádal, aby „nikdy neustoupili“. Násilí odsoudili bývalí američtí prezidenti Jimmy Carter, George Bush mladší, Bill Clinton a Barack Obama, přičemž poslední dva přímo zmínili Trumpa jako příčinu celého konfliktu.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

Američanka Elaine Welteroth, novinářka a jedna z nejprodávanějších autorek deníku The New York Times, která má afroamerické předky napsala na Twitteru: „Černí Američané jsou vražděni za běhání v bílých čtvrtích, mezitím příznivci Trumpa útočí na Kapitol a nic se neděje. Toto je Amerika.“ Americká lidskoprávní organizace NAACP, která se orientuje na obranu práv Afroameričanů, zase uvedla: „Zabíjeli nás za méně.“

They've killed us for less! — NAACP (@NAACP) January 6, 2021

Události v Kongresu nemají v moderních dějinách USA obdoby, naposledy byla budova Kapitolu ve Washingtonu obsazena v roce 1814 během americko-britské války. Komentátoři evropských deníků dění přirovnali k pokusu o puč, německý tisk píše o ostudném dni pro Ameriku. Většina médií pak velkou část odpovědnosti za násilnosti připisuje Trumpovi, který podle nich rozdmýchal vášně tím, že až do nynějška neuznal svou prohru a bez důkazů opakovaně poukazoval na údajné volební podvody.