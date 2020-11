Kdo vyhraje volby v USA? Šance mají oba kandidáti, Biden má však více možností

Washington/Praha Dveře do Oválné pracovny jsou zatím otevřeny oběma kandidátům. Joe Biden má však více možností, jak volby vyhrát a aktuálně vede. Hlasy nejsou sečteny v posledních šesti státech. Klíčová může být Pensylvánie.

Aktuální stav je 238 volitelů pro Bidena, 216 pro Trumpa, pokud započítáme i Aljašku, kde je Trumpova výhra poměrně jistá. Hlasy nejsou sečteny v šesti státech: Nevadě, Wisconsinu, Severní Karolíně, Georgii, Michiganu a Pensylvánii. Ani v jednom z těchto států není výhra jednoho z kandidátů jistá, píše The Guardian.

Trumpova cesta

Klíčová je Pensylvánie. Trump potřebuje pro vítězství získat 54 volitelů. Pokud by prezident získal Pensylvánii, stačilo by mu vyhrát tři ze zbylých pěti států. Pokud by v Pensylvánii nevyhrál, musel by získat volitele všech zbývajících pěti států. V Pensylvánii zbývá spočítat hlasy ve velkých městech - Pittsburghu a Filadelfii, kde by se mohly výsledky otočit ve prospěch demokratů.

Bidenova cesta

Joe Biden má mnoho možností, jak získat zbývajících 32 volitelů. Nejpravděpodobnější scénář je pro něj to, že získá nějakou kombinaci států tzv. rezavého pásu. Zde by mu stačila kombinace Pensylvánie a Michiganu, která by mu přinesla 36 volitelů. Pokud by ztratil Pensylvánii, mohl by vyhrát tak, že by získal například Michigan, Wisconsin a Nevadu, v nichž aktuálně vede.