Keňa je snadným cílem kyberútoků, připravují ji o peníze. Loni zemi stály 7 miliard korun

ŽENEVA/NAIROBI Keňané jsou nejvíce bezstarostnými uživateli internetu, ukazuje průzkum Organizace spojených národů (OSN). Na základě dat se pouze čtyři z deseti uživatelů internetu v Keni obávají o své soukromí a zajímají se o bezpečnost osobních údajů v online světě. To z Keni činí snadný cíl pro kybernetické útočníky.

Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), jedna z organizací spadajících pod OSN, ve středu zveřejnila zprávu o vývoji ekonomiky v digitálním prostředí. „Digitální ekonomika vytvořila nová rizika, od narušení kybernetické bezpečnosti až po podporu nelegální hospodářské činnosti,“ stojí v úvodu zprávy s tím, že stále větší výzvou je zachování principů soukromí na internetu.

Ve zprávě se její autoři věnovali také bezpečnosti na internetu. Podle ní až 78 % uživatelů internetu (ve zkoumaných 25 zemích) alespoň minimálně znepokojuje situace ohledně soukromí na internetu. V zemích jako Egypt, Hongkong, Mexiko či Nigérie podíl znepokojení činil 90 a více procent.

Naopak nejnižší úroveň obav měli Keňané - 44 procent. To ze země činí lehký cíl pro kybernetické útoky, což se promítlo do statistik. Keňský komunikační úřad (CA) ve své zprávě z července 2019 uvedl, že od ledna do března letošního roku byly keňské firmy zasaženy 11 miliony kybernetických hrozeb.

Podle odhadů konzultační firmy Serianu stály kybernetické útoky v roce 2018 Keňu 295 milionů dolarů (takřka 7 miliard korun).„Zejména rozvojové země potřebují vybudovat schopnost čelit podvodům, počítačové kriminalitě a podobným hrozbám v online světě, protože jsou v současnosti v těchto oblastech velmi zranitelné,“ konstatují autoři zprávy UNCTAD.

Zpráva UNCTAD také uvádí, že i když obavy z kybernetické bezpečnosti na celém světě rostou, někteří uživatelé internetu stále poskytují své osobní údaje poskytovatelům internetových stránek výměnou za přístup k jejich službám. Těmi jsou například sociální média nebo online rezervace.