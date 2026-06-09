Spojené státy centrum staví navzdory soudním zákazům. Plánované zařízení s 50 lůžky na letecké základně Laikipia rozhněvalo mnoho Keňanů.
USA obviňují z toho, že na ně přenášejí riziko spojené s péčí o osoby vystavené epidemii eboly v Kongu a Ugandě. Na místě v úterý znovu protestovaly stovky lidí.
Jeden z organizátorů demonstrací Patrick Wahome podle Reuters řekl, že policie jednoho z protestujících střelila do hlavy. Dva reportéři agentury poté v policejní dodávce viděli nehybné tělo s velkou ranou na hlavě. Mluvčí policie uvedl, že k incidentu nemá žádné informace.
„Nelíbí se nám nápad zřídit tady centrum pro léčbu eboly. Proč by (naše) vláda zřizovala zařízení na potírání nemoci, kterou nemáme, když nedokáže zvládnout ty, které nás trápí?“ ptal se 24letý protestující Bethwel Onyango.
Keňský vrchní soud už dvakrát vydal příkaz, který kabinetu zakazuje podnikat kroky k výstavbě nebo zahájení provozu zařízení. Minulé úterý dal také vládě týden na to, aby zveřejnila všechny související smlouvy a provozní protokoly. To se ale podle jednoho z právníků nestalo.
Podle údajů o sledování letů navíc americká vojenská letadla pokračují v přepravě personálu a vybavení. Na satelitních snímcích je vidět rostoucí počet bílých stanů na pozemku o rozloze zhruba 44 tisíc metrů čtverečních.
Keňský kabinet ani jeho mluvčí se k zákazu zatím nevyjádřili. USA uvedly, že si jsou verdiktu vědomy a s Keňou spolupracují na vyřešení všech námitek.
Karanténní centrum je určeno pro Američany, kteří byli vystaveni viru, ale zatím nevykazují žádné příznaky. Podle Keni bude sloužit jejím občanům i cizincům. Dle nejmenovaného amerického úředníka v něm ale budou pobývat pouze Američané.
Krátce po schválení plánu na stavbu zařízení USA oznámily, že Keni na opatření související s připraveností na epidemii eboly poskytnou 13,5 milionu dolarů (přes 282 milionů Kč).
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvedla, že „nemůže a nedovolí“, aby se nakažení dostali do USA. Jde o opačný postup oproti rokům 2014 až 2016. Tehdy bylo kvůli epidemii eboly v západní Africe několik nakažených Američanů léčeno ve vlasti.
Jeden Američan nakažený v Kongu a pět členů jeho rodiny byli 20. května hospitalizováni v berlínské nemocnici Charité a 6. června propuštěni. Jeden americký lékař s podezřením na nákazu leží od 21. května ve Fakultní nemocnici na Bulovce a měl by být propuštěn tento týden.
Epidemie eboly byla vyhlášena v polovině května v Kongu, které hlásí 101 úmrtí. Sousední Uganda v souvislosti s nemocí registruje dva mrtvé.