Sedm mrtvých včetně pilota. V Keni se v horách zřítil vrtulník s turisty

Keňský úřad pro civilní letectví (KCAA) pád vrtulníku potvrdil, počet obětí ale ve svém prvním prohlášení neupřesnil. „Úřad vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám obětí po této tragické nehodě,“ uvedl KCAA. Šlo podle něj o vrtulník Eurocopter EC130 B4.
Stanice BBC upřesnila, že vrtulník absolvoval vyhlídkový let ze záchranné stanice pro volně žijící zvířata Losaiba k řece Ewaso Nyiro, která protéká několika národními rezervacemi. Stroj se zřítil na Mount Ololokwe, odkud stoupá kouř. Místo nehody zatím není přístupné, ale úřady k němu vyslaly drony, uvedla BBC s odvoláním na keňský Červený kříž.
Oblast kolem stolové hory Mount Ololokwe, známé také jako Ol Donyo Sabache, je součástí severního turistického okruhu, který v Keni přitahuje zahraniční návštěvníky svými přírodními rezervacemi a chráněnými oblastmi. K přepravě turistů mezi safari, chráněnými oblastmi a dalšími destinacemi v odlehlých částech severní Keni se hojně využívají lehká letadla a vrtulníky.
Vyšetřovatelé se snaží zjistit okolnosti, které vedly k havárii.
Stolová hora Mount Ololokwe
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