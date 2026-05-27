Kennedy na terase chytal hady holýma rukama, pobouřil ochránce zvířat

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. znovu rozvířil debaty na sociálních sítích. Na internetu zveřejnil video, na němž holýma rukama chytá dva hady u domu šéfa amerického úřadu pro správu programů Medicare a Medicaid.

Kennedy na svých sociálních sítích sdílel video, kde bere za ocas dva hady a odnáší je z terasy domu známého amerického lékaře a moderátora Mehmeta Oze. V popisku uvedl, že chtěl zvířata odstranit z prostoru domu.

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší sdílel fotografie, na nichž se i se svými vnoučaty koupal v kontaminovaném washingtonském potoce Rock Creek. Plavání v něm je přitom zakázáno, protože do něj odtéká splašková voda. (11. května 2025)
Na záběrech jsou vidět hadi, kteří po něm během manipulace útočí. V pozadí je slyšet Oz, jenž se Kennedyho vyptává na druh hadů, zatímco jeho manželka, herečka Cheryl Hinesová, opakovaně žádá, aby je pustil. Šlo o nejedovaté hady druhu štíhlovka americká.

Odborníci na plazy upozornili, že ačkoli jsou hadi zachycení na videu pro člověka většinou neškodní, manipulace za ocas jim může způsobit poranění páteře a výrazný stres, píše server ABC News.

„Takto bych s hady rozhodně nemanipulovala, ale jsem profesionálka,“ uvedla herpetoložka Bonnie Kellerová, bývalá členka vedení Virginské herpetologické společnosti.

Podobně reagoval i Sean McKnight z organizace Rattlesnake Conservancy. Podle něj by lidé měli kontakt s divokými zvířaty omezovat na minimum, aby jim nezpůsobovali zbytečný stres.

Kennedy je dlouhodobě známý svou zálibou v přírodě a divokých zvířatech. Už dříve zveřejnil fotografie a videa s různými druhy živočichů. Letos například sdílel snímek, na němž drží zachráněného ptáka na Dullesově letišti ve Virginii.

Během prezidentské kampaně v roce 2024 zase ukázal video, jak na příjezdové cestě svého domu v Kalifornii chytá chřestýše pomocí síťky a následně ho drží v rukou. Ani tehdy odborníci jeho postup nedoporučovali.

Kontroverzi vyvolal Kennedy také přiznáním, že v roce 2014 odvezl sraženého medvěda a nechal jeho mršinu v newyorském Central Parku jako žert. Uvedl tehdy, že sražená zvířata sbíral celý život a doma měl údajně „mrazák plný podobných úlovků“.

