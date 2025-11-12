Vnuk JFK chce do Kongresu. Je hvězdou sítí, bratrance Roberta hlasitě kritizuje

Syn bývalé diplomatky Caroline Kennedyové, jejímž otcem byl prezident Kennedy, a designéra a umělce Edwina Schlossberga oznámil svou první kandidaturu do veřejné funkce v úterním e-mailu svým příznivcům. Schlossberg shromáždil stovky tisíc sledovatelů na sociálních sítích Instagram a TikTok, kde se vyjadřuje o národních otázkách.
Je hlasitým kritikem svého bratrance Roberta F. Kennedyho mladšího, jenž v administrativě prezidenta Donalda Trumpa zastává úřad ministra zdravotnictví a je známý mimo jiné kontroverzními názory na očkování.
Demokratická strana potřebuje více hlasů, které se postaví zneužívání moci americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho spojenci, řekl NYT Schlossberg v úterním rozhovoru. Jedinou cestou k obnovení demokratických norem podle něj je, aby demokraté získali ve Sněmovně reprezentantů většinu.
„Není nic, co by naše strana nebyla schopna udělat k vyřešení otázky životních nákladů, korupce a ústavní krize, ve které se nacházíme. Ale bez kontroly nad Kongresem nemůžeme dělat téměř nic,“ řekl podle NYT Schlossberg.
Kennedyho vnuk chce získat nahradit dlouholetého demokratického zákonodárce Jerrolda Nadlera, který v září oznámil, že se po více než 30 letech ve funkci nebude ucházet o znovuzvolení ve 12. okrsku New Yorku. Podle NYT tím stvrdil volání po tom, aby Demokratická strana přivítala nové, mladší tváře.
Schlossberg zahájil svou kampaň nedlouho po rychlém vzestupu Zohrana Mamdaniho, 34letého poslance Státního shromáždění státu New York, který tento měsíc jako kandidát Demokratické strany zvítězil ve volbách starosty New Yorku.