Sundejte ho, provolával dav. Z Kennedyho centra odstraňují Trumpovo jméno

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  14:10aktualizováno  14:10
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Dělníci v sobotu ráno začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. V pátek totiž uplynula lhůta, kterou dal v květnu soud pro odstranění Trumpova jména z budovy a všech materiálů této kulturní instituce. Kennedyho centrum v pátek požádalo soudce o prodloužení lhůty, a to kvůli bouřkám.
Dělníci začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno...

Dělníci začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. (13. června 2026) | foto: Nexpher Images / Sipa USA / ProfimediaProfimedia.cz

Dělníci začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno...
Dělníci začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno...
Dělníci začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno...
Dělníci začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno...
20 fotografií

Podle agentury AP se v pátek před Kennedyho centrem desítky lidí fotografovaly a někteří volali na dělníky stavící lešení „sundejte ho“.

Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Trump, který usiluje o co největší rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho pak zvolili do čela tohoto orgánu.

Soud ale koncem května dospěl k závěru, že přejmenování centra je věcí Kongresu. O původním pojmenování zařízení po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym rozhodl Kongres a jen on to může změnit, uvedl soud.

Trumpova vláda se proti verdiktu odvolala a žádala také pozastavení odstraňování Trumpova jména z fasády i z materiálů instituce do té doby, než odvolací soud rozhodne.

V pátek bylo u části budovy Kennedyho centra, na níž je i Trumpovo jméno, postaveno lešení. Kvůli bouřkám však byla prodloužena lhůta do sobotního poledne místního času.

Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.

12. června 2026
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