Ihor Cholodilo moc dobře ví, co znamená slovo umřít. Poprvé se o své smrti dozvěděl z vojenského rádia, když své jméno zoufale napsal na pytel s tělem jednoho z mrtvých vojáků. Podruhé se se smrtí setkal osobně, když mu v rámci psychoterapie lékaři naordinovali ketamin. „Smrt si pro mě přišla, byla to zprvu jenom silueta, pak jsem uviděl její tvář, usmála se na mne. A já si v tu chvíli pomyslel: nezáleží na tom, zda se směje ona na mne, ale zda se dokážu usmát zpátky,“ svěřil se reportérům britského listu The Times.

Byl to pro něj bod obratu po deseti letech boje s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), která se u něj rozvinula už v roce 2014 a naplno propukla po jeho nasazení na frontě po ruské invazi v roce 2022. V zákopech sloužil na jedné z psychicky nejnáročnějších pozic, coby medik viděl umírat své kolegy každý den. Sám jen o vlásek unikl smrti na počátku roku 2023, když jeho vozidlo zasáhla palba z ruského tanku. Lékaři ho v průběhu mnoha měsíců vyléčili ze všech zranění až na jedno.

Zničená duše válkou zoceleného vojáka čekala na pomoc celý rok, než se dostal do programu kliniky, která využívá takzvanou ketaminovou terapii. „První sezení bylo hrozné. Po druhém jsem si říkal, že v tom nemohu pokračovat,“ vzpomíná na začátky léčby. Ketaminové seance ho vracely zpátky od traumatických okamžiků z fronty, při třetím sezení si začal uvědomovat, že mu to pomáhá.

Vyjevovaly se mu smrtelné zážitky vojáků, jejichž těla pomáhal dostat z fronty. „Jeden kluk na mě třeba při terapii křičel, že jeho tělo hoří zevnitř. Pak zemřel. A já si uvědomil, kdo to byl a co se mu stalo,“ popisuje. Při pátém sezení, kdy se Cholodilo setkal se smrtí, mu terapeutka klidným hlasem řekla: „Uvědomujete si, že o všech těch hrůzách už mluvíte úplně normálně?“ Tehdy veteránovi došlo, že jeho poslední zranění je pryč.

Terapie, která funguje rychle

Ketaminová terapie je v posledních letech považována za jedno z mála účinných řešení pří léčbě farmakorezistentní deprese. Jejímu obrazu ve společnosti však škodí zneužívání ketaminu drogově závislými lidmi. „Rozhodně to není žádná taneční droga, jak to o ketaminu občas lidé tvrdí. Nedokážu si představit, že by na něm člověk protančil celou noc,“ vtipkuje Vladislav Matrenickyj, kteří řídí kyjevskou kliniku Expio, pionýra ketaminové terapie na Ukrajině.

Při správném terapeutickém dohledu dokáže ketamin pacientovi vrátit drásavé vzpomínky, které jsou ukryté kdesi v podvědomí. Jeho využití při terapii je na Ukrajině legální od roku 2017, do široké praxe se však stále nedostal. Forest Glad, jediné vojenské psychiatrické zařízení v zemi, ho poprvé nasadilo až letos v lednu.

„Když jsem slyšela vyprávění jednoho z vojáků, který se vyléčil skrze terapii založenou na psychedelikách, rozplakala jsem se. Uvědomila jsem si totiž, kolik času jsme ztratili,“ popisuje zástupkyně ředitele Forest Glide Tetiana Syrenková. „Cesta, kterou pacienti na těchto terapií urazí během pár měsíců, by při konvenční terapii trvala tři až čtyři roky,“ dodává.

Dvaatřicetiletá Olesia Kotljarová dokončila svou ketaminovou terapii letos v dubnu. Do ukrajinské armády vstoupila v roce 2014. Její práce byla nezáviděníhodná, rodinám telefonicky i osobně oznamovala, že jejich příbuzní zemřeli v boji. „Stala jsem se pro ně nepřítelem číslo jedna. Jen si představte, že matce říkáte, že její syn zemřel na frontě. On jí ale přitom lhal a tvrdil, že odjel pracovat do Polska. Předávala jsem rodinám těla zemřelých, někdy to byly jen kusy, ruce a nohy. Posílali jsme jim je, aby třeba podle jizev nebo tetování vojáky identifikovaly,“ vzpomíná.

Psychedelika jako prevence alkoholismu

Z armády odešla v roce 2019, po ruské invazi však opět narukovala. Po pár měsících se zhroutila, na frontě jí zemřeli tři nejbližší přátelé. Kotljarová dokázala pouze ležet v posteli a zírat do stropu. Trápily jí úmorné bolesti hlavy. Od jednoho z veteránů se doslechla o klinice Expio a ketaminové terapii. „Při prvním sezení jsem nejprve viděla abstraktní obrazce, pak se z nich vynořila cesta, temné mraky a les. Terapeutka mě vedla, řekla mi, že se mám na té cestě zastavit a soustředit se na ni. Šla jsem po ní až ke skutečným problémům,“ popisuje.

„Prošla jsem si znovu těmi nejtemnějšími okamžiky svého života a uvědomila si, že je nemohu změnit. Do té doby jsem byla přesvědčená, že kdybych udělala něco jinak, bylo by to lepší. Terapie mi ale ukázala, že to tak není,“ přiznává. Terapie jí navíc nepřinášela jen temné vzpomínky. „Jednou jsem měla i hezký zážitek, vzpomněla jsem si, jak jsme se po demobilizaci potkali s přáteli. Úplně jsem tu věc vytěsnila, ale někde v podvědomí zůstala,“ dodává.

Ketaminová terapie je podle expertů zejména u válečných veteránů s PTSD výbornou prevencí před pádem do alkoholismu a před myšlenkami na sebevraždu. Alkohol je pro mnohé vojáky hlavním nástrojem, jak zapomenout na zážitky z fronty. Lékaři však varují, že je pouze o tlumicí prostředek, který neřeší zdroj problému. „Použil bych tuto analogii: když budete mít artrózu v koleni, můžete ji tlumit léky na bolest, nebo vám kloub při operaci vymění. Psychedelika jsou tedy něco jako operace, přepnou váš mozek do stavu, kdy může zase normálně fungovat,“ vysvětluje britský neurolog David Nutt.

Cholodilo si už po pěti sezeních uvědomil, že jeho cesta k uzdravení je u konce. „Cítil jsem, že už se nemám kam posouvat. Cítil jsem, že už jsem zase součástí tohoto světa a pomalu se uzdravuji. Do té doby byl každý den boj, i když už jsem nebyl na frontě. Teď vím, že jsem součástí celého vesmíru a on je mou součástí,“ popisuje.