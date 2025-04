Byl to právě 77letý Farrell, kdo v pondělí oznámil, že papež po vleklých zdravotních problémech zemřel. „Nejdražší bratři a sestry, s hlubokým zármutkem vám musím oznámit smrt našeho svatého otce Františka. Dnes ráno v 7:35 se římský biskup František vrátil k Pánu. Celý svůj život zasvětil službě Pánu a jeho církvi,“ prohlásil.

František kardinála do funkce camerlenga jmenoval už v roce 2019, zůstane v ní po celou dobu sede vacante, tedy období, během něhož není obsazen církevní úřad, v tomto případě ten nejvyšší.

Farrell strávil v církevních strukturách většinu života, narodil se v roce 1947 a postupně úspěšně absolvoval studia na Univerzitě v Salamance a Papežské univerzitě Gregoriana, píše BBC. Pochlubit se může tituly v oborech dějin umění a filozofie. Na počátku své církevní služby cestoval po světě, více než třicet let pak strávil ve Spojených státech.

V roce 2007 byl jmenován dallaským biskupem, funkci vykonával až do roku 2016, kdy si ho do služby povolal sám František, připomíná CNN. „Přišla moje asistentka a sdělila mi: ‚Papež volá.‘ A já jsem měl chuť říct: ‚Jo, jasně.‘ Nakonec mi papeže přepojila a on mi řekl, že by byl rád, kdybych jel do Říma, protože Dallas potřebuje mnohem lepšího biskupa, než jsem já,“ zavtipkoval na tehdejší tiskové konferenci podle NBC News.

František ho tehdy jmenoval kardinálem a od té doby stoupal vatikánskými strukturami. V roce 2019 mu papež svěřil funkci kardinála komořího, jež je považována za jednu z nejvyšší církevních funkcí. Později se stal předsedou Komise pro důvěrné záležitosti a od roku 2023 působí jako předseda Nejvyššího vatikánského soudu.

Kontroverze a tvrdý přístup ke gayům

Farrellovi se v průběhu dlouhé církevní kariéry nevyhnuly kontroverze. Do pozornosti médií se dostal zejména ve spojení s americkým kardinálem Theodorem McCarrickem, píše list The New York Times. McCarrick byl obviněn z dlouholetého sexuálního zneužívání nezletilých a Farrell svého času, kdy zastával roli generálního vikáře ve Washingtonu, s ním a dalšími představiteli církve sdílel jeden čtyřpokojový byt. Zámořská média Farrella obvinila, že o prohřešcích svého nadřízeného musel vědět. Interní vyšetřování však nic takového nepotvrdilo.

Dlouhodobě se rovněž staví proti sňatkům homosexuálů. Coby šéf dikasteria pro laiky, rodinu a život prohlásil, že tato organizace „vždy motivovala lidi k boji proti záplavě stejnopohlavních svazků, práv gayů a liberálním postojům k potratům a prostředkům bránícím otěhotnění“. Někdejší irské prezidentce Mary McAleeseové, velké obhájkyni práv menšin, v únoru 2018 zakázal vystoupení na vatikánské konferenci o roli žen v církvi.

Ve Vatikánu byl Farrell v posledních letech považován za jednoho z nejbližších spojenců papeže. Coby camerlengo bude dohlížet i na jeho pohřeb, jenž se uskuteční v sobotu od 10 hodin.

Volba nové hlavy katolické církve by pak mohla začít mezi 5. až 10. květnem, píše tisk. Vatikánská pravidla stanovují, že konkláve začíná 15. až 20. dnem po úmrtí papeže. Umožňují ale i dřívější začátek, pokud se všichni kardinálové s právem volby, kterých je 135, do Vatikánu dostaví před uvedenou lhůtou.