K nehodě došlo ve středu 24. prosince ve 23:30 v oblasti mezi vrcholem Kibo a táborem Barafu, odkud se mnozí turisté vydávají na nejvyšší horu Afriky. Při nehodě zemřelo pět lidí, z toho dva Češi David P. a Anna P. Podle oficiálních informací využívali služeb cestovní kanceláře Mikaya Tours, uvádí portál BBC.
Zahynul též lékař, průvodce a pilot původe ze Zimbabwe. Šéf policie v oblasti Kilimandžára Simon Maigwa uvedl, že vrtulník byl na zdravotnické záchranné misi.
Kilimandžáro se tyčí téměř 6 000 metrů nad mořem. K nehodě podle vyšetřovatelů došlo v 4670 nebo 4700 metrech, uvádí agentura Reuters.
Každý rok na Kilimandžáro vystoupá přibližně 50 000 turistů. Oblíbené je i mezi Čechy. V roce 2023 česká výprava sportovního trenéra Dominika Lukse stanovila nový světový rekord, když nejvyšší vrchol Uhuru zdolali za 23 hodin a 12 minut.