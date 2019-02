Kim a Trump sázejí na malé kroky. Znovu se scházejí po osmi měsících

HANOJ/PRAHA Očekávání před dalším summitem Donalda Trumpa a Kim Čong-una již nejsou tak velká jako při loňské premiéře. Přesto by se mohl zapsat do dějin – například prohlášením o ukončení války na Korejském poloostrově.

Ve středu proběhne ve vietnamské metropoli druhá vrcholná schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce komunistické Severní Koreje Kim Čong-una.

Politici se sejdou znovu po osmi měsících. Jejich první summit, který proběhl loni v červnu v Singapuru, byl považován za průlomový. Mimo jiné proto, že severokorejský vůdce prohlásil, že je připraven souhlasit s „úplnou denuklearizací“ čili i odstraněním vlastních jaderných zbraní.

Neuvedl ale tenkrát žádný způsob ani termín, kdy by k tomu mělo dojít. Americký prezident na druhou stranu zůstal nekonkrétní v tom, co je za to ochoten Kim Čong-unovi nabídnout. Trump pak v minulých měsících čelil doma kritice, že jeho loňská schůzka se severokorejským vůdcem nepřinesla žádné plody.

Teď podle všeho americká strana plánuje změnu přístupu. Namísto cíle „dosáhnout všeho najednou a hned“ hodlá Washington zřejmě sledovat strategii postupného a dlouhodobějšího sbližování. I z Pchjongjangu přicházely podobné signály.



Za velký úspěch by proto bylo možné považovat, pokud by například Trump s Kimem přijali vHanoji deklaraci k ukončení korejské války z let 1950 až 1953.

Vedlo by to k posílení vzájemné důvěry a stejně tak by se tím urychlilo úsilí, aby Severní a Jižní Korea oficiálně uzavřely mezinárodně platnou mírovou smlouvu. K dalším postupným krokům by mohlo dle americké televizní stanice CNN patřit to, že by Američané a Severokorejci zřídili vzájemné kontaktní kanceláře.

Ty by se mohly stát předstupněm regulérních velvyslanectví, a tím pádem i navázání oficiálních diplomatických vztahů.

Vietnam je Kimův vzor

Navzdory tomu zůstává pro severokorejský režim nejvyšší prioritou zajištění jeho ekonomického přežití, k čemuž dříve sloužila hrozba použití raket.

Za tím účelem potřebuje Kim Čong-un dosáhnout zrušení či alespoň uvolnění globálních ekonomických sankcí, jež by usnadnily dodávky humanitární pomoci. Teprve minulý týden oznámilo severokorejské vedení OSN, že kvůli neúrodě a přírodním katastrofám zemi chybí oficiálně 1,4 milionu tun potravin, což vedlo ke snížení přídělů jídla pro obyvatelstvo téměř o polovinu.

Kim Čong-un usiluje o lepší zásobování vlastního obyvatelstva a zároveň chce hospodářství země postavit na nové základy. V tomto ohledu považují Severokorejci za následováníhodný právě vietnamský model kombinující prvky tržního hospodářství se současným zachováním socialistického systému.

Jihokorejská média již v minulosti uvedla, že Kim Čong-un se měl při jednom ze setkání svěřit svému jihokorejskému protějšku Mun Če-inovi, že by dal přednost tomu, aby se jeho země otevřela spíše po vzoru Vietnamu než Číny. Jedním z rozdílů je třeba to, že vietnamská ekonomika prošla větší liberalizací. Díky tomu dokázal Vietnam přitáhnout miliardy dolarů na zahraničních investicích a uzavřít i řadu dohod o volném obchodu, například s Evropskou unií.