Kim Čong-un posiluje kult osobnosti. Svými malbami nahrazuje i předchůdce

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  17:30aktualizováno  17:30
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Mozaiková malba s obrazem severokorejského předsedy Kim Čong-una,

Mozaiková malba s obrazem severokorejského předsedy Kim Čong-una, | foto: Chosun

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil mauzoleum, kde jsou balzamovaná těla...
Lidé vzdávají úctu sochám bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila v...
Lidé vzdávají úctu sochám bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila v...
Lidé vzdávají úctu sochám bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila v...
30 fotografií
Po celé severní Koreji se objevují obří mozaikové malby na počest severokorejského vůdce Kim Čong-una. Na některých místech nahrazují i vypodobnění jeho předchůdců, jeho otce Kim Čong-ila a dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Dokládá to sílící kult osobnosti současného vládce KLDR. Nicméně Kim se zároveň snaží projevovat úctu svým předkům a legitimizovat nárok své rodiny na vládu.

Portál NK News připomíná, že své první mozaikové malby Kim představil v roce 2022. Zpočátku se však nacházely pouze uvnitř továren a v areálech speciálních projektů.

Od roku 2024 se ale začaly objevovat i na veřejných prostranstvích. Nyní úřady využívají tato náměstí s malbami k pořádání velkých, státem organizovaných shromáždění, přičemž v některých případech přesunuly konání akcí z náměstí, kde stojí sochy bývalých vůdců země.

NK News identifikoval pomocí satelitních snímků a materiálů oficiálních médií nejméně 39 takových maleb po celé zemi, mimo jiné v Pchjongjangu, Nampho, Sinuidžu, Hjesanu, Hamhungu, Wonsanu, Sariwonu a Hedžu.

V některých městech dokonce nahradily ty, které zobrazovaly Kimovy předchůdce. Kimovy malby by mohly být brzy stejně všudypřítomné jako ty jeho otce a dědečka.

Podle NK News je cílem severokorejského vůdce učinit z nich ústřední místa pro pravidelná ideologická shromáždění. Úředníci je využili při únorovém sjezdu strany nebo při ceremoniálech, kdy děti přísahají Kimovi věrnost.

Objevování maleb je jedním z řady kroků, které v poslední době severokorejský vůdce dělá k posílení svého už tak výsadního postavení v zemi. Davy na velkých shromážděních přestaly nosit velké portréty Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Jejich obrazy visící na prominentním místě v severokorejských domácnostech navíc střídají fotografie současného severokorejského vůdce.

Nicméně i když se Kim Čong-un stále méně spoléhá na odkaz svých předků k ospravedlnění vlastní vlády, nevymazává jej úplně a stále jej využívá k propagandistickým účelům. Dokládá to jeho středeční návštěva mauzolea, kde jsou uložena balzamovaná těla jeho dědečka a otce, u příležitosti 32. výročí úmrtí zakladatele KLDR.

Diktátor se tak prezentoval jako dědic revolučního odkazu rodinné dynastie. „Vzdávání úcty bývalým vůdcům je již od počátku jeho vlády klíčovou příležitostí k potvrzení legitimity a autority Kim Čong-una,“ podotýká O Kjong-sop, analytik Korejského institutu pro národní sjednocení.

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