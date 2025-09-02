Mimořádná linka Pchjongjang - Peking. Vlak přivezl do Číny vůdce Kima

Autor: ,
  7:03aktualizováno  7:03
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v úterý ve svém vlaku dorazil do Číny, kde by se mohl setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a s Vladimirem Putinem. Kim se na jednu ze svých zřídka vídaných zahraničních cest vydal na pozvání čínského lídra. Oslav se zúčastní například i slovenský premiér Robert Fico.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un cestuje vlakem z Pchjongjangu, aby se...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un cestuje vlakem z Pchjongjangu, aby se zúčastnil čínských oslav formální kapitulace Japonska ve druhé světové válce. (2. září 2025) | foto: AP

Severokorejský vůdce Kim Čong-un si podává ruku s čínským prezidentem Si...
Ruský prezident Vladimir Putin na summitu v Číně. (1. září 2025)
Prezidenti Ruska Putin, Číny Si a Mongolska Chürelsüch v Pekingu. (2. září 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un vystupuje z vlaku během návštěvy oblasti...
18 fotografií

Čína je dlouhá léta nejdůležitějším spojencem severokorejské diktatury. V posledních letech však podle agentury AP vztahy mezi oběma zeměmi poněkud ochably a Pchjongjang se je snaží posílit. Kim se naposledy do Pekingu vypravil v roce 2019 a předcházející rok zemi navštívil třikrát, přičemž se pokaždé potkal s prezidentem Siem.

Severokorejská média podle agentury AFP zveřejnila snímky diktátora, který spolu s několika činiteli režimu pokuřuje před vlakem připraveným k cestě do Pekingu.

Pozorovatelé nevylučují, že by tam mohli společně jednat lídři Severní Koreje, Ruska a Číny, kteří se na jedné akci setkají poprvé od konce studené války v roce 1991. Kooperace tria autoritářsky řízených zemí jim podle analytiků může pomoci lépe reagovat na sílící spolupráci Jižní Koreje a jejích spojenců či pomoci Rusku při jeho agresi vůči Ukrajině.

Zatímco setkání s Kimem zatím oficiálně potvrzena nejsou, ruský prezident Putin se podle Moskvy sejde se svým čínským protějškem, stejně jako s vůdci Indie, Íránu či Turecka. Putin se již přesunul do Pekingu z města Tchien-ťin, kde byl na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO).

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.