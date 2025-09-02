Čína je dlouhá léta nejdůležitějším spojencem severokorejské diktatury. V posledních letech však podle agentury AP vztahy mezi oběma zeměmi poněkud ochably a Pchjongjang se je snaží posílit. Kim se naposledy do Pekingu vypravil v roce 2019 a předcházející rok zemi navštívil třikrát, přičemž se pokaždé potkal s prezidentem Siem.
Severokorejská média podle agentury AFP zveřejnila snímky diktátora, který spolu s několika činiteli režimu pokuřuje před vlakem připraveným k cestě do Pekingu.
Pozorovatelé nevylučují, že by tam mohli společně jednat lídři Severní Koreje, Ruska a Číny, kteří se na jedné akci setkají poprvé od konce studené války v roce 1991. Kooperace tria autoritářsky řízených zemí jim podle analytiků může pomoci lépe reagovat na sílící spolupráci Jižní Koreje a jejích spojenců či pomoci Rusku při jeho agresi vůči Ukrajině.
Zatímco setkání s Kimem zatím oficiálně potvrzena nejsou, ruský prezident Putin se podle Moskvy sejde se svým čínským protějškem, stejně jako s vůdci Indie, Íránu či Turecka. Putin se již přesunul do Pekingu z města Tchien-ťin, kde byl na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO).