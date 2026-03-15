Kim opět vyvedl svoji dceru, přihlíželi odpalu raket. Dívka budí spekulace

Cvičení bylo zřejmě odpovědí na společné vojenské manévry USA a Jižní Korea, které Severní Korea vnímá jako nácvik invaze. Jihokorejská armáda v sobotu uvedla, že zaregistrovala asi deset balistických střel odpálených směrem na východ z oblasti u Pchjongjangu. Jihokorejská rada pro národní bezpečnost označila tyto odpaly za provokaci, která porušuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN zakazující KLDR jakékoliv balistické aktivity.
Státní agentura uvedla, že rakety vystřelené z „ultrapřesných“ raketometů zasáhly cíl v moři vzdálený 364,4 kilometru. Citovala také vyjádření Kima, který uvedl, že cílem cvičení je zastrašit nepřátele v dosahu 420 km a demonstrovat schopnosti země v oblasti taktické jaderné síly. Dosah 420 km pokrývá oblast od mezikorejské vojenské demarkační linie po jižní cíp Korejského poloostrova.
„Pokud bude tato zbraň použita, vojenská infrastruktura protivníka v jejím dosahu nikdy nepřežije,“ uvedl podle KCNA Kim.
Fotografie KCNA zachytily Kima a jeho dceru, jak procházejí kolem obřích olivově zelených odpalovacích vozidel a sledují odpálení zbraní. Dívka doprovází otce na mnoha významných akcích, například při testech raket a vojenských přehlídkách, od konce roku 2022, což vyvolává spekulace, že je připravována na roli jeho nástupkyně.
Odborníci upozorňují, že velkorozměrové raketomety Severní Koreje překračují hranici mezi dělostřeleckými systémy a balistickými raketami, protože mohou vytvářet vlastní tah a jsou naváděné během letu. Severní Korea uvedla, že některé z těchto systémů mohou nést i jaderné hlavice.
Každoroční jarní cvičení USA a Jižní Koreje nazvané Freedom Shield, které probíhá hlavně jako počítačová simulace velení a plánování, potrvá do 19. března. KLDR na tato cvičení pravidelně reaguje vlastními testy zbraní a ostrou rétorikou.