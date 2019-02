Kim dorazil obrněným vlakem do Vietnamu. Po třech dnech na kolejích bude jednat s Trumpem

Hanoj Vlak se severokorejským vůdcem Kim Čong-un v úterý ráno místního času (v noci na úterý SEČ) přijel do vietnamského pohraničního města Dong Dang. Informovala o tom agentura Reuters. Kim nyní odjede vozem do Hanoje, kde ve středu začne dvoudenní summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten je v Hanoji očekáván v úterý večer místního času (dopoledne SEČ).

Obrněný vlak s Kimem vyjel z Pchjongjangu v sobotu a o několik hodin později přejel hranice s Čínou. Až do Hanoje souprava nepokračuje, ačkoli by to rozchod kolejí umožnil. Důvodem je podle médií špatný stav vietnamské trati, která by nemusela jízdu těžkého vlaku zvládnout. Zbývajících asi 170 kilometrů Kim pojede autem.

Do Hanoje mezitím dorazil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Krátce předtím Bílý dům zveřejnil harmonogram úvodního dne summitu. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová novinářům na palubě prezidentského letounu Air Force One řekla, že Trump s Kimem se ve středu večer místního času nejprve setkají mezi čtyřma očima, následovat bude pracovní večeře. Té se již zúčastní jejich poradci.

Trump a Kim se poprvé setkali na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Společně se zavázali k úsilí o denuklearizaci Korejského poloostrova a k posílení míru v regionu. Ujednání ale neobsahuje konkrétní časové závazky a rozhovory od té doby mnoho nepokročily.