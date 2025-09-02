Kim Čong-un posiluje kult osobnosti. Zveřejnil první portrét bez předchůdců

Velký Kimův portrét se objevil na ceremonii pro vojáky, kteří padli v ruské Kurské oblasti při snaze vyhnat ukrajinské síly. Na základě studia severokorejských státních médií si toho povšiml portál NK News.
Doposud se Kimovy portréty obykle vyskytovaly vedle jeho předchůdců. Loni v květnu se fotografie tří vůdců KLDR objevily na budově Ústřední školy pro výcvik kádrů Korejské strany práce v hlavním městě Pchjongjangu, stejně tak v jedné z jejích místností. Podle analytiků tím Kim Čong-un vysílal signál, že je na stejné úrovni jako jeho uctívaní předci.
Nynější samostatná fotografie podle NK News naznačuje, že Kim Čong-un hodlá posílit svůj vlastní kult osobnosti a zmírnit ten, který je soustředěný kolem jeho otce a dědečka.
Kim Čong-un v posledních letech učinil několik kroků k velebení své postavy. Severokorejští oficiální činitelé si loni poprvé začali připínat na klopu odznáčky s jeho podobiznou.
Severokorejský vůdce též zbavil svého otce funkce věčného generálního tajemníka vládnoucí strany a sám sebe jmenoval do obdobné hodnosti. Státní média o něm mluví jako o „hlavě státu“, což byl titul vyhrazený zakladateli KLDR.
Zesílení vlastního kultu osobnosti zřejmě souvisí s Kimovou výrazně agresivnější a sebevědomější politikou na světové scéně. Vůdce KLDR se v minulosti setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jenž jako první šéf Bílého domu izolovanou zemi navštívil. Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi pak poskytl vojáky a munici pro jeho válečný stroj.