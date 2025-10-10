Proměním KLDR v socialistický ráj, sliboval Kim na pompézních oslavách výročí strany

„V historii neexistovala na světě žádná země, která by musela plnit tolik úkolů v oblasti národní obrany a výstavby – přesto, že čelila neustálému a vytrvalému tlaku, zásahům a hrozbám agrese ze strany vnějších sil,“ prohlásil Kim Čong-un na zaplněném stadionu v Pchjongjangu.
Podle severokorejského vůdce se ale zemi díky dodržování pevných zásad a nekompromisními protiopatřením daří těmto tlakům odolávat. Podotkl, že mezinárodní prestiž KLDR jako „opory nezávislosti a spravedlnosti se každým dnem dále zvyšuje“.
Kim Čong-un vyzdvihl, že osmdesát let vlády Korejské strany práce se vyznačovalo „velkými zázraky“, které „vzbuzovaly obdiv celého světa“. „V posledních 80 letech nedošlo v linii naší strany k žádné chybě ani omylu, protože odrážela názory a požadavky lidu. Dosáhla jednoho vítězství za druhým bez sebemenšího neúspěchu nebo stagnace, protože byla poháněna moudrostí a silou lidu,“ řekl, přičemž zároveň vyzval k ideologické čistotě.
Sám severokorejský diktátor se zavázal, že bude plnit vůli lidu a pracovat pro něj ještě usilovněji. „Určitě proměním tuto zem v ještě bohatší a krásnější zemi a v nejlepší socialistický ráj na světě, s vírou v lidi, kteří podporují naši stranu, a vždy sjednocen v mysli i tělem s nimi.“
Kim Čong-un toho hodlá dosáhnout ekonomickým, stejně jako vojenským rozvojem. Prohlásil, že země musela usilovat od devadesátých let o jaderný program kvůli „rostoucí hrozbě jaderné války ze strany amerických imperialistů“.
Rozjezd diplomacie
Očekává se, že v pátek večer se uskuteční vojenská přehlídka, posunutá ze čtvrtka zřejmě kvůli dešti. Agentura AP uvádí, že pozornost světa se soustředí na to, zda Severokorejci ukážou takzvanou „novou generaci“ mezikontinentální balistické rakety Hwasong-20, určené k překonání amerických protiraketových systémů.
Vůdce KLDR poděkoval zástupcům zahraničních zemí, kteří do země přijeli na oslavy. Do KLDR přiletěl čínský premiér premiér Li Čchiang, prezident Laosu Thongloun Sisoulith nebo generální tajemník Komunistické strany Vietnamu To Lam. Jedná se o první návštěvu představitele vietnamské komunistické strany v Severní Koreji za téměř 20 let.
Rusko, s nímž nyní KLDR pojí vřelé vztahy, vyslalo bývalého prezidenta a současného místopředsedu ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva, který se poklonil sochám bývalých severokorejských vůdců. Medveděva doprovázela i kulturní delegace v čele s prokremelským zpěvákem Šamanem, jejich koncert Kim Čong-un osobně navštívil a ocenil jako „jedinečný příspěvek“ k posílení bratrského přátelství mezi Severní Koreou a Ruskem.
Jihokorejská agentura Jonhap podotýká, že Kim Čong-un se zdá využívat příležitosti, aby se vymanil ze své mezinárodní izolace. Vzácná setkání s lídry Laosu a Vietnamu ukazují na jeho snahu posílit diplomatické sítě KLDR a možná i vstoupit do asijských mezinárodní organizací, jako je Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Sebevědomí mu zřejmě dodala jeho zářijová návštěva čínské vojenské přehlídky, kde byl po boku čínského a ruského prezidenta.